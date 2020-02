Tobias Harris dit que les Sixers sont frustrés et doivent rester positifs

Les Philadelphia 76ers continuent de se battre sur la route après avoir perdu leur troisième match de suite pour commencer ce voyage de quatre matchs lundi contre le Miami Heat. Cette défaite particulière était très préoccupante car ils ont abandonné un ridicule 137 points avec 81 à venir en seconde période.

En plus de cela, ils n’ont pas pu trouver un groove offensif dans la seconde moitié car ils n’ont pas pu suivre ce qui a entraîné une perte par éruption.

Les niveaux de frustration ont été clairement montrés dans la seconde moitié car ils avaient leurs problèmes aux deux extrémités du parquet. Tobias Harris, qui a eu une nuit misérable marquant seulement six points sur un tir de 3 pour 12 et il a raté ses six tentatives de profondeur, sait que la frustration est là, mais ils doivent rester positifs.

“Je veux dire, évidemment, nous sommes frustrés”, a déclaré Harris. «Nous devons rester positifs et nous battre. Ce n’est qu’une partie de la saison. Vous avez vos hauts et vos bas. C’est vraiment la façon dont vous surmontez cette tempête et la traversez. Évidemment, nous voulons jouer mieux et être meilleurs. Nous avons des attentes les uns pour les autres. Nous devons garder la tête haute et être simplement prêts pour le prochain et sortir et apprendre de ce jeu et continuer. »

Les Sixers ont eu un gros problème en seconde période et ce n’était pas Joel Embiid qui a réussi le ballon. Il n’a eu que quatre tirs en seconde période et c’était un gros problème qui devait être résolu.

L’entraîneur Brett Brown et Embiid avaient des points de vue différents à ce sujet, ce qui a provoqué plus de frustration, mais Harris suggère que la défense de zone a causé les problèmes avec Embiid.

“Ils ont une bonne zone”, a-t-il déclaré. «Ils sont bien présentés dans la zone avec de la longueur. Ils font un bon travail pour combler les lacunes et où ils savent où Joel va être ou simplement obstruer le milieu de la voie. Chaque fois qu’ils ont présenté une zone contre nous, cela a été assez difficile pour nous. »

Pour Harris, le Heat a remporté trois des quatre affrontements cette saison et la défense de zone a été un élément clé de chaque victoire. Ils ont réussi à frustrer suffisamment les Sixers pour les sortir de leur rythme et ils ont pu obtenir suffisamment de rythme sur leur côté offensif pour vraiment obtenir ces victoires pour Miami.

Sur un plan général, les Sixers doivent maintenant se concentrer et obtenir une victoire jeudi contre les Milwaukee Bucks. Ils ne peuvent pas faire un autre road trip sans victoire. Ils en ont déjà eu quelques-uns sur la saison.

.