Tobias Harris doit trouver de la cohérence

C’est la suite d’une nouvelle série de Sixers Wire pour passer le temps pour tout le monde pour la pause All-Star. Nous allons jeter un regard en arrière sur la série de 3 buts de l’intersaison et voir comment chaque joueur a fait pour atteindre ces objectifs et leur donner une note sur le déroulement de leur saison. La note sera basée sur une échelle de 10, 10 étant le déroulement de leur saison en fonction des objectifs.

Nous arrivons au fil maintenant alors que nous continuons à nous aventurer dans la formation de départ de l’équipe. L’édition de midi de lundi est consacrée à Tobias Harris qui a joué au microscope toute la saison après avoir reçu un contrat de 180 millions de dollars sur 5 ans pendant l’intersaison. Harris a connu une assez bonne saison, à la limite des All-Star en toute honnêteté, mais il a juste besoin de trouver cette cohérence de son côté.

Cela dit, passons en revue sa saison en fonction des 3 buts qui lui ont été accordés pendant l’intersaison:

Être prêt pour un nouveau rôle

Assez ou injustement, les Sixers ont hissé un nouveau rôle sur Harris après le contrat. Après avoir perdu Jimmy Butler, le rôle de marqueur de périmètre et de plus près a été hissé sur Harris et il a répondu de manière positive. Il obtient en moyenne 19,0 points, 6,7 rebonds et 3,0 passes décisives tout en tirant à 47,2% depuis le sol. Le nombre le plus important et le plus important est qu’il effectue 15,7 tentatives de tir par match et c’est un nombre que l’entraîneur Brett Brown aimerait probablement voir augmenter encore plus à mesure que la saison avance.

En ce qui concerne de plus près, il continue de faire des pas en avant. Il a joué contre les Knicks de New York sur la route où il a improvisé un jeu cassé et il a réalisé un triple d’embrayage pour la victoire. C’est des jeux comme ça qui continueront de l’aider à avancer. À 27 ans, il a encore une chance pour beaucoup de croissance dans son jeu.

Donner plus de prise de vue

Harris n’est pas un pur tireur. Il n’est pas JJ Redick ou Kyle Korver ou l’un de ces autres gars qui sont nés pour tirer le ballon. Au lieu de cela, c’est un tireur très capable qui peut abattre les regards ouverts. Il a connu un début incroyablement difficile à partir de la profondeur, mais il a obtenu son pourcentage de 3 points jusqu’à 36,3% de la profondeur jusqu’à présent. S’il peut continuer à travailler sur ces regards ouverts, cela aidera vraiment l’attaque de cette équipe à l’avenir.

Être un leader

C’est le domaine où Harris a été le plus impressionné. Il a pris la recrue Matisse Thybulle sous son aile, fournissant un bon exemple de la façon dont les choses fonctionnent dans la NBA et lui permettant de travailler dur à chaque match. Harris fait partie de la ligue depuis plus de huit ans, alors qu’il n’a que 27 ans et qu’il devient un leader hors du commun pour lui à ce stade de sa carrière.

Harris est un gros morceau de cette équipe. Comme Josh Richardson, il sera probablement un facteur X dans les séries éliminatoires. Ils auront besoin de lui pour être ce type sur le périmètre qui reçoit de gros paniers et pour être ce type qui peut abattre des tirs de l’extérieur. S’il trouve cette cohérence, alors le ciel est la limite.

Évaluation: 8/10

