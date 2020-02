Tobias Harris donne beaucoup d’amour à Shake Milton après sa victoire contre Knicks

Il n’est jamais facile de jouer sans vos meilleurs joueurs et c’est à cela que les Philadelphia 76ers sont confrontés en ce moment. Il leur manque Ben Simmons au point meneur qui est l’un des joueurs les plus dynamiques de la ligue quelle que soit sa position.

Donc, quiconque occupe ce poste a d’énormes chaussures à combler et c’est exactement ce qu’a fait Shake Milton.

Mercredi, après avoir marqué 20 points contre les Cavaliers de Cleveland, il a inscrit 19 points dans une victoire de 115-106 contre les Knicks de New York jeudi. Il a tiré 6 pour 7 depuis le sol et il était un parfait 5 pour 5 en profondeur car il a montré beaucoup de son talent.

“Son audace sur le sol”, a déclaré Tobias Harris. «Shake est un très bon joueur, mais il a confiance en lui et en son jeu pour sortir nuit après nuit et jouer. Il va là-bas, il joue, il fait des tirs, il a amélioré son tir à 3 points, donc chaque fois que nous le voyons ouvert, nous essayons de lui donner le ballon. »

En parlant d’essayer de lui obtenir le ballon, lorsqu’un gars fait ses cinq tentatives de 3 points, il devrait obtenir plus de regards et Harris a reconnu cette erreur.

“Je ne savais pas qu’il était 5-pour-5”, a-t-il dit avec un sourire. «Si je le savais, j’aurais essayé de lui faire quelques clichés de plus sur trois, mais il a vraiment bien tiré. Il fait beaucoup de travail, il travaille très dur, donc je suis content pour lui. Chaque fois qu’il en a l’occasion, il en profite. Ce soir, il était énorme pour nous. »

Milton devra faire face à un test plus rigoureux lors du prochain road trip de l’équipe sur la côte ouest à partir de dimanche contre les Clippers de Los Angeles. Affronter un gars comme Patrick Beverley est très différent de l’affronter avec un gars comme Elfrid Payton. Il sera intéressant de voir comment il répond.

.