Tobias Harris essaie de comprendre pourquoi les Sixers ont du mal à gagner sur la route

Les Philadelphia 76ers possèdent une fiche de 25-15, ce qui suggère qu’ils sont une bonne équipe de basket-ball. En réalité, c’est le cas, mais ils n’ont que 7-13 sur la route par rapport à 18-2 à domicile et cela suggère qu’ils ne sont qu’une bonne équipe de basket-ball à domicile.

Samedi, ils ont eu une chance de percer sur la route alors qu’ils menaient les Dallas Mavericks 50-41 à la mi-temps, mais tout s’est effondré en deuxième mi-temps alors qu’ils ont été surclassés 68-41 sur le chemin d’un 109- 91 défaite. La défaite était leur cinquième consécutive sur la route et cela continue de poser la question: pourquoi cette équipe ne peut-elle pas le comprendre dans les jeux sur route?

“Je pense que le match d’aujourd’hui, nous avons fait preuve d’une grande énergie et d’un grand esprit en première période”, a déclaré Tobias Harris. «En deuxième mi-temps, nous avons un peu abandonné et ils ont pu saisir le match. Nous n’avions tout simplement pas assez pour sortir et remporter la victoire. C’est ce que c’est, mais en même temps, nous devons juste trouver un moyen sur la route pour obtenir des victoires et mettre cela derrière nous. »

Philadelphie a tiré 9 pour 37 de loin, car c’était l’une des principales raisons pour lesquelles les Sixers ont eu du mal à se rendre à la défaite samedi. Ils menaient à la mi-temps en raison d’une défense formidable, mais tout cela a disparu après la mi-temps alors que les Sixers ressemblaient à une équipe perdue sans Joel Embiid au milieu.

“Tout au long du match, nous avons eu bonne mine”, a ajouté Harris. «Au troisième trimestre, nous avons raté un groupe consécutif. Ils ont réussi à bien voir et en même temps à se rendre à la ligne des lancers francs. Nous avons fait beaucoup d’erreurs mentales sur la défensive, surtout au troisième quart, mais ce virage pour eux a vraiment changé la donne. Cela a changé l’ambiance du jeu après ce qu’ils faisaient. »

En équipe, les Sixers ne se sont rendus sur la ligne des lancers francs que 12 fois dans la nuit. Lorsque le tir à 3 points ne tombe pas, les Sixers doivent être en mesure de trouver d’autres moyens de marquer et sans Embiid pour porter la charge offensivement, ils doivent faire participer d’autres joueurs. Surtout sur la route quand tout est contre eux.

Ils auront une autre occasion de comprendre les choses lundi lorsqu’ils affronteront les Indiana Pacers. La même équipe de Pacers qui les a embarrassés la veille du Nouvel An, les Sixers auront donc beaucoup de motivation.

