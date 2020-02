Tobias Harris et Al Horford reçoivent les éloges de Sixers pour les grands matchs

Les 76ers de Philadelphie sont sur le point d’entamer l’une de leurs séquences les plus difficiles de la saison et ils le feront sans l’aide de Joel Embiid et Ben Simmons, leurs deux meilleurs joueurs. Pendant une nuit au moins, leurs deux gars à gros budget ont fait de gros efforts.

Tobias Harris a récolté 34 points, sept rebonds et sept aides et Al Horford a obtenu 15 points, neuf aides et sept rebonds pour mener les Sixers à une victoire de 115-106 contre les Knicks de New York.

“Si vous commencez à additionner les statistiques d’Al Horford et Tobias, ces deux-là étaient excellents ce soir et nous avions besoin de tout”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Après une performance décevante de l’équipe, je sais qu’ils auraient aimé avoir celui-là de retour, pour eux et pour nous de répondre comme ces deux-là, était un grand signe et cela ne me surprend pas.”

Harris et Horford ont accumulé 49 points et 16 rebonds entre eux et ils avaient vraiment besoin de réaliser une performance comme celle-ci. Surtout après une de leurs pires défaites de la saison mercredi.

“Al avec des trios opportuns, Tobias saisit le match à la fin avec un seau et une superbe passe à Shake (Milton) dans le coin”, a ajouté Brown. «Je pense que ces deux joueurs après la nuit dernière, c’est bon pour eux. Ce sont de bonnes personnes, ils travaillent dur et cela ne me surprend pas. “

Milton avait 19 points et il a tiré 5 pour 5 de la profondeur et lui, avec Harris et Horford, ont pu retenir une vaillante course des Knicks. Une avance de Philadelphie qui était une fois de 20 points était tombée à seulement quatre au troisième trimestre et ils devaient être en mesure de faire quelques jeux pour le faire et le gagner.

“Nous savons que le jeu est un jeu de descentes et ils allaient réussir leur coup”, a déclaré Milton. «Nous devions simplement être prêts à y résister et Al et Tobias ont fait de gros efforts et ils ont pu nous mener à la victoire.»

Les Sixers ont investi beaucoup d’argent dans les deux et ils en ont besoin de façon constante. Ils seront absolument testés lors de ce prochain voyage de 4 matchs sur la côte ouest à partir de dimanche lorsqu’ils affronteront les Los Angeles Clippers.

