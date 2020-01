Tobias Harris et Ben Simmons propulsent les Sixers devant les filets 117-106

Le retour à domicile s’est révélé une fois de plus agréable pour les 76ers de Philadelphie, qui ont remporté une victoire de 117-106 contre les Nets de Brooklyn mercredi soir.

Après un voyage de deux matchs sur route difficile au cours duquel les Sixers sont allés 0-2 et ont pris une avance à la mi-temps dans les deux matchs, l’équipe avait besoin d’une victoire. Ils l’ont obtenu grâce à Tobias Harris, Ben Simmons et une défense impressionnante au quatrième trimestre.

Le match a été une bataille tout au long, les Nets menant par trois après le premier quart, conservant cet avantage de trois points à la mi-temps et ajoutant un point à la marge dans le troisième pour prendre une avance de quatre points dans le dernier quart. Brooklyn a mené jusqu’à sept au cours des trois premiers trimestres.

C’est alors que les Sixers ont pris le dessus, dominant le quatrième quart 31-16. La défense des Sixers a été fantastique dans la dernière phase, alors que les Nets n’ont effectué qu’un seul de leurs huit derniers tirs alors que les Sixers ont fermé le match sur une séquence de 15-3.

Tobias Harris a ouvert la voie avec un double-double de 34 points et 10 rebonds, frappant 14 sur 20 sur le terrain et 4 sur 6 sur 3.

Ben Simmons a également été formidable, avec 20 points, 11 passes décisives et six rebonds. Il a fait un excellent travail en donnant le ton tôt et a continué à jouer une défense spectaculaire.

Josh Richardson a ajouté 15 points et cinq rebonds et Al Horford a récolté 14 points, huit rebonds et six passes. Mattise Thybulle a pris un départ et a de nouveau fait un énorme impact à la défensive avec quatre blocs et deux interceptions avec cinq points et trois rebonds.

Furkan Korkmaz a réussi de gros tirs sur le banc, terminant avec 15 points.

Il y avait beaucoup à aimer dans la performance. Les Sixers ont tiré 51,1% du terrain, n’ont commis que 12 revirements et accumulé 11 blocs. Ils ont eu leur juste part de difficultés à protéger les Nets lors des récents affrontements, donc la défense du quatrième trimestre a été particulièrement encourageante. Il était également bon de voir l’équipe clôturer un match avec succès.

Cette victoire a propulsé les Sixers à 26-16 cette saison et à 19-2 à domicile. Ils chercheront à tirer parti des performances de mercredi lorsqu’ils accueilleront les Bulls vendredi.

