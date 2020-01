Tobias Harris et Brett Brown réagissent à une faute controversée pour terminer la mi-temps

Les Philadelphia 76ers étaient sur le chemin du retour. Ils avaient traîné les Hawks d’Atlanta pendant une bonne partie de la première moitié, mais à deux chiffres, mais de gros tirs de Shake Milton ont poussé Philadelphie à 69-67.

Ensuite, les officiels ont fait une faute époustouflante sur Tobias Harris pour mettre fin à la mi-temps alors que Trae Young montait pour un triple qui avait alors lui et son entraîneur Brett Brown en colère. Les officiels ont appelé une faute technique sur Harris, puis un sur Brown pour avoir tenté de contester l’appel, mais il n’a pas réussi le défi à temps, et Young a effectué les cinq lancers francs pour donner à Atlanta une avance de 74-67 et la moitié .

“Cela n’a certainement pas aidé”, a déclaré un post-match modéré de Brown.

Malgré ce qui semblait être un énorme changement d’élan en faveur des Hawks, Harris ne croyait pas que ce soit le cas. Il pensait que les Sixers auraient toujours dû être en mesure de récupérer et d’obtenir une victoire.

«Pas trop», a-t-il expliqué. «Nous sommes toujours arrivés au troisième trimestre où nous voulions. C’était une faute. Ils l’ont appelé ainsi. Je n’étais pas d’accord avec ça à l’époque mais c’était comme ça qu’ils appelaient. Ils m’ont dit après la mi-temps que c’était une faute alors j’ai couru avec ça. J’ai dit OK, mais je ne pense pas que ce soit la raison pour laquelle nous avons perdu le match. “

Pourtant, c’était toujours un appel absolument terrible.

Les Sixers ont fait marquer plus de 20 points par quatre joueurs dans la soirée, dirigés par 31 de Ben Simmons, mais ils n’étaient toujours pas en mesure de produire suffisamment de production offensive pour égaler Atlanta.

“Nous n’avions pas d’équilibre ce soir”, a ajouté Harris. «Nous n’avons pas obtenu suffisamment d’arrêts, n ° 1, pour sortir en transition. Dans le demi-court, nous avons eu du mal à nous rendre à nos endroits où nous voulions les punir dans différents domaines. À mon avis, nous n’avions aucun équilibre offensif. »

Philadelphie devra maintenant se relever, se dépoussiérer, puis se diriger vers Beantown pour affronter le rival Boston Celtics samedi. Ils chercheront à terminer le balayage de la saison des C sur la route.

.