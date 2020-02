Tobias Harris et Joel Embiid félicitent Sixers pour leur implacabilité contre Nets

Alors que les Philadelphia 76ers se sont remis au travail jeudi soir après la pause des étoiles, la vie leur a semblé bonne. Ils ont commencé à chaud alors qu’ils prenaient une avance de 22-6 sur les Brooklyn Nets. C’était presque comme si le cinquième match de la série éliminatoire de 2019 était revenu lorsque les Sixers se sont enfuis avec lui pour éliminer les Nets.

Ce n’était pas le cas.

Les Nets ont répondu de manière énorme en arrachant une course ridicule de 44-8 et en menant jusqu’à 20. C’était quelque chose qui ressemblait presque à un film. Il semblait que Brooklyn entrerait à Philadelphie, sans Kyrie Irving, et choquerait les Sixers à domicile.

“Commençons par, nous n’avons pas gardé”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “C’est la réponse évidente parce que nous avons eu du mal à marquer. Pour moi, ils ont attaqué le score. Je me sentais comme notre combat, notre esprit y a pris un peu de bosse. Au crédit des gars, ils sont revenus et l’ont corrigé avec un peu d’élan à la fin de la deuxième période. Il y avait cette fenêtre où j’aurais sauté beaucoup de temps mort. »

Les Sixers ont ensuite dû creuser profondément et se sont ralliés pour gagner 112-104 en prolongation, menés par un Joel Embiid dominant qui avait 39 points et 16 rebonds. Tobias Harris a également réussi un superbe match de 22 points, 12 rebonds et six passes décisives à l’appui d’Embiid.

“Cela nous a vraiment appris à garder notre sang-froid”, a déclaré Harris. «J’aime vraiment la façon dont nous avons géré les courses qu’ils ont faites et comment ils les ont faites. Nous n’avons pas baissé la tête. Nous nous sommes en quelque sorte regardés dans les yeux et avons dit: «Nous savons que nous devons être meilleurs, nous devons être plus physiques, nous devons être mieux sur la défensive et obtenir des arrêts.» Et une fois que nous l’avons fait, nous avons pu sortir en transition, courez et obtenez-en quelques-uns faciles. Cela nous a juste aidés à revenir dans le jeu. »

Bien sûr, ces deux-là avaient de l’aide. Le nouveau venu Alec Burks a fait des jeux énormes dans la séquence alors qu’il avait 19 points sur le banc et Shake Milton a en fait eu de gros jeux en prolongation. C’est ce type de performance qui a permis à l’équipe de se sentir bien dans sa peau, car cela a montré qu’elle n’en est jamais vraiment sortie.

“Cela signifie beaucoup. Nous sommes implacables », a déclaré Embiid. «Nous avons beaucoup de gars qui peuvent faire tellement de choses. Ce soir, Alec nous a donné quelque chose. Shake est arrivé à la fin du quatrième et en prolongation et a sorti quelque chose. Tous les gars, tout au long, ont fait leur travail. Donc, tout le monde sait que nous savons ce que nous devons faire, et je sentais que nous avons une assez bonne chance d’accomplir quelque chose. “

Ces types de jeux aident à façonner une équipe au moment des éliminatoires. Ils peuvent repenser à ces types de rallyes et à ces types de grands moments pour surmonter les moments difficiles des séries éliminatoires. C’est la croissance et le développement d’un candidat au championnat.

