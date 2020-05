Tobias Harris et Mike Scott reprochent à Matisse Thybulle d’être toujours en retard

Le vétéran des 76ers de Philadelphie Tobias Harris et la recrue Matisse Thybulle ont eu une relation fraternelle toute la saison alors que Harris l’a pris sous son aile. Cependant, comme tous les frères le font de temps en temps, le plus jeune peut se mettre sous la peau du plus âgé.

Dans une interview avec l’équipe des médias sociaux de l’équipe, Harris a raconté que Thybulle était en retard avant chaque match. L’équipe a une routine avant les matchs et lui et le vétéran Mike Scott disent toujours à Thybulle de se préparer pour la routine, mais la recrue n’écoute jamais.

Harris a déclaré:

Ici, c’est littéralement moi à chaque match. Nous sommes censés être dans le tunnel avec environ 19 heures. dites une prière et courez ensuite sur le terrain. Je dis toujours à Matisse au bout de 25 minutes: «Mettez vos affaires. Préparez-vous. “Il dit toujours:” Oh, j’ai beaucoup de temps. “ Bien sûr, 19 heures au compteur, peut-être même moins que cela, il sort en courant, il n’a pas de pantalon de jogging. Il n’a pas ses baskets attachées et c’est moi ou toujours Mike qui lui dit: «La prochaine fois, nous allons juste te quitter!» Nous avons trop laissé faire cette année mais c’est moi, dans un bref, lui disant: «Allez, mon frère. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça! »

Ensuite, Scott s’est impliqué sur Twitter, ajoutant que le jeune homme n’écoute tout simplement pas.

Qu’il soit en retard ou à l’heure, Thybulle a eu une saison formidable pour Philadelphie et il devrait avoir de la considération pour l’équipe All-Rookie chaque fois qu’ils sont libérés. Il a juste besoin de travailler sur sa rapidité.

.