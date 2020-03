Tobias Harris et Rhys Hoskins se joignent à Ben Simmons pour prendre «Philly Pledge»

Le monde est actuellement dans une situation difficile en ce moment en raison de l’épidémie de COVID-19, où tout le monde est assis à l’intérieur de sa maison en auto-quarantaine pour s’assurer de sa sécurité. C’est pendant cette période que les grands noms font leur part pour essayer d’aider le monde du mieux qu’ils peuvent.

Le meneur vedette des Philadelphia 76ers Ben Simmons a commencé avec quelque chose appelé “The Philly Pledge” alors qu’il essayait de faire connaître les organisations qui peuvent aider les gens pendant cette période et promouvoir vraiment le fait de rester à l’intérieur. Il a maintenant le soutien de deux autres athlètes de Philadelphie.

L’un d’eux est son coéquipier Tobias Harris qui intensifie et prend également le Philly Pledge pour aider à trouver des organisations à but non lucratif en cette période de besoin.

En plus de cela, le joueur de premier but des Phillies de Philadelphie Rhys Hoskins se joint également à Simmons pour prendre l’engagement.

Cela a déclenché une réaction en chaîne d’autres athlètes éminents de Philadelphie qui intensifient tous et prennent l’engagement. Depuis, d’autres athlètes se sont joints à eux, comme Jalen Mills et Zach Ertz des Philadelphia Eagles, Andrew Knapp des Phillies et Clause Giroux des Philadelphia Flyers.

Il est maintenant temps d’aider les autres. C’est le Philly Pledge et c’est la voie Philly.

.