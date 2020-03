Tobias Harris et Sixers disent que la mentalité ne change pas malgré les blessures

Les Philadelphia 76ers font face à une éruption de blessures au pire moment en ce moment. Au milieu de l’un de leurs voyages en voiture les plus difficiles de l’année, ils étaient déjà en bas de Ben Simmons et Joel Embiid, mais maintenant ils sont également sans Josh Richardson.

Assis au 5e rang du classement des éliminatoires de la Conférence de l’Est, le message pour eux ne change pas lors de ce voyage. Ils doivent continuer d’essayer de remporter des victoires afin de pouvoir progresser dans le classement et obtenir un avantage sur le terrain à domicile en séries éliminatoires.

Ainsi, bien qu’il soit en baisse encore un autre démarreur, l’état d’esprit ne change pas depuis le début du voyage.

“Honnêtement, c’est le même état d’esprit et la même approche depuis le dernier match”, a déclaré Tobias Harris. «Nous voulons juste aller là-bas et tirer les uns pour les autres, nous battre les uns pour les autres et rester ensemble toute la nuit. C’est le même type de mentalité, qui s’est un peu intensifié, et les opportunités et les rôles de chacun s’améliorent. Nous devons juste être prêts et nous concentrer sur cela. “

Sans Simmons, Embiid et Richardson, il est vraiment difficile pour cette équipe d’aller au Staples Center et de battre LeBron James, Anthony Davis et une équipe des Los Angeles Lakers qui est au sommet de la Conférence de l’Ouest. Cependant, vu où se trouve cette équipe, ils doivent creuser profondément et garder la même mentalité pour la course d’étirement.

“Il s’agit d’une équipe et de cet effort collectif et de cet esprit collectif”, a déclaré Brown. «Ce sera encore plus nécessaire lorsque vous serez à présent sur un autre joueur défensif. La chose que les gens ne peuvent pas oublier, à part le talent qui manque, chacun de ces trois est vraiment motivé par la défense. “

Au point de Brown, qui défend James? Et Davis? Qui s’assure qu’un gars comme Kyle Kuzma ne se met pas derrière la défense des dunks? Qui arrête Dwight Howard sur le verre? Ces trois joueurs détiendraient les réponses à ces questions.

“Ils sont importants sur le plan de la position parce que vous en avez un qui peut traquer les gardes, J-Rich”, a poursuivi Brown. “Vous en avez un qui mesure 7 pieds 2 pouces et un protecteur de jante, puis vous en avez un qui est un couteau suisse qui peut garder Kawhi (Leonard) ou LeBron ou autre chose et ainsi en dehors du talent, c’est la défense et ceux domaines de défense clés que nous allons devoir compenser. »

Les Sixers et les Lakers donnent le coup d’envoi à 22 h 00. HNE du Staples Center mardi.

.