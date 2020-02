Tobias Harris et Sixers disent qu’ils avaient juste besoin de reprendre confiance après la victoire

Pour les 76ers de Philadelphie, il n’y a vraiment aucun endroit comme à la maison. Après un road trip cauchemardesque où ils ont perdu les quatre matchs avec un total combiné de 73 points, ils sont rentrés chez eux vendredi et menés par pas moins de 33 en route vers une victoire de 119-107 contre les Grizzlies de Memphis.

Furkan Korkmaz a marqué un sommet en carrière de 34 points pour mener Philadelphie et Ben Simmons a récolté 22 points et 10 passes décisives tandis que Tobias Harris a récolté 21 points, six rebonds et cinq passes décisives pour mener cinq joueurs à deux chiffres. Ce fut une soirée formidable pour cette équipe un soir où ils en avaient vraiment besoin à la maison.

«Cela semble certainement aider», a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Nous aimons vraiment jouer à la maison. Vous avez tellement l’habitude de gagner à la maison, nous adorons jouer devant notre public. Vous vous sentez responsable de jouer devant eux. Après notre défaite sur la route, ça fait du bien de revenir et de gagner. »

Harris, qui a eu un voyage sur la route difficile à tirer un combiné 1 pour 12 sur les trois premiers matchs du voyage avant un effort de 5 pour 6 du fond du match final, était heureux d’être à la maison. Il a tiré 3-en-4 de profondeur vendredi et c’était bon pour eux de rentrer chez eux, comme c’est toujours le cas pour cette équipe.

“Nous voulons remonter le moral de notre équipe”, a-t-il déclaré. «Nous voulons entrer dans la pause avec cette confiance et être prêts à revenir, à remonter les choses et à faire une très bonne course. Évidemment, nous voulons être meilleurs sur la route, nous ne jouons pas à des jeux sur route jusqu’à la pause, mais à la maison, nous voulons vraiment nous solidifier et maintenir l’identité de notre équipe sur la défensive. »

Simmons a dû intensifier ses efforts une fois que Joel Embiid est tombé à la mi-temps en raison de la raideur de la nuque et il a compris l’ampleur de ce match. Les Sixers n’ont pas pu perdre un autre match après le match 0-4. Ils doivent contrôler les choses.

«Nous en avions besoin», a déclaré Simmons. «Nous restons serrés dans les vestiaires. C’est une chose que nous faisons bien. Des hauts et des bas, quand les temps sont durs, vous devez rester ensemble, et je pense que nous avons fait du bon travail. Nous n’avons pas obtenu les résultats que nous voulions la semaine dernière, mais nous avons gagné ce soir et, espérons-le, c’est un pas dans la bonne direction. »

Les Sixers ont encore deux matchs avant la pause des étoiles et ils sont tous les deux à domicile. De ce fait, cela fait de ces jeux des victoires faciles pour cette équipe. C’est comme ça que ça se passe pour eux.

.