Tobias Harris et Sixers réagissent à une troisième période coûteuse en perte pour Clippers

Les Philadelphia 76ers étaient en bonne position. Ils étaient juste en tête des Los Angeles Clippers en pleine santé 87-80 avec 7:04 à faire au troisième quart et se sentaient assez confiants.

Ensuite, les Clippers ont arraché une course de 28-9 et mené 108-96 après trois et Philadelphie n’a pas été en mesure de réaliser un rallye suffisamment solide dans une perte de 136-130. C’est difficile à avaler compte tenu de la façon dont ils ont bien joué les trois autres quarts et c’est ce qui frappe le plus dans celui-ci.

“Le troisième trimestre nous a fait mal”, a déclaré Tobias Harris. «Nous avions trop de possessions vides de suite et nous ne nous sommes pas convertis sur de bons coups. Ils ont manqué et ont pu se convertir offensivement. Les quelques erreurs commises au troisième trimestre nous ont fait mal. »

Philadelphie avait une chance là-bas, mais ils n’ont pas clôturé le quart assez fort.

“Ils nous ont relevés”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. «Ils nous ont mis sur nos talons. Je pensais que nous avions du mal à trouver la jante, c’était vraiment notre seul défaut, cette troisième période… Je remercie nos gars de la façon dont nous avons réagi. Nous ne nous sommes pas retournés et je pensais que nous avions eu trois excellentes périodes… Je leur donne du crédit. Nous devons jouer un peu plus bas, nous devons jouer un peu plus en descente et exposer quelques fautes contre ce genre de pression. “

C’était une tâche ardue de demander à cette équipe de venir au Staples Center avec Ben Simmons et Joel Embiid et d’en sortir en tête, mais ils étaient là. Ils ont eu une chance dans celui-ci malgré le fait qu’ils aient perdu deux des meilleurs joueurs de la ligue et qu’ils étaient sur la route.

“Je respecte énormément leurs efforts”, a déclaré Brown. «C’était un environnement d’équipe. C’était une mentalité d’équipe. Nous avions besoin de chaque centimètre de cela pour être dans le jeu, et dans le jeu, nous étions… Je respecte la façon dont ils se sont comportés ce soir. »

Ils devront conserver les mêmes efforts et énergie mardi. Cela ne devient pas plus facile alors qu’ils affrontent LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles mardi soir au Staples Center.

