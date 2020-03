Tobias Harris et Sixers sur une victoire sur la route bien méritée: «Assez c’est assez»

En tant qu’athlète professionnel, vous avez juste trop de fierté pour vraiment accepter de perdre. Vous travaillez dur sur votre vaisseau à chaque instant de veille et continuez à accumuler des pertes insondables.

Pour les Philadelphia 76ers, ils ont réalisé qu’un dérapage de neuf matchs sur route était absolument suffisant. Les Sixers se sont réunis et ils ont réussi une victoire de 125-108 sur les Kings de Sacramento. Cette victoire est leur première sur la route depuis le 20 janvier contre les Brooklyn Nets et c’était une victoire de déclarer que c’était déjà assez.

“Lorsque vous entendez cette date, vous savez que nous n’avons pas eu le succès dont nous avons besoin sur la route”, a déclaré l’entraîneur Brett Brown. “Lorsque vous entendez une date comme celle-là, on vous rappelle que c’est assez. Je pense que nous venons de sortir de Los Angeles en jouant avec une équipe de Clippers qui nous semblait pouvoir gagner le match. Je pensais que nous avions bien joué. »

Les Clippers et les Lakers sont deux des meilleures équipes de la ligue, il peut donc être pardonné qu’ils n’ont pas été en mesure de remporter des victoires lors de ces matchs. Surtout quand on considère qu’ils ont perdu deux des meilleurs joueurs de la ligue plus le gars de la colle de l’équipe.

Pourtant, pour une équipe qui a des aspirations au championnat, les victoires morales ne comptent pas et le message «assez c’est assez» de Brown était clair pour l’équipe.

“Il l’a certainement fait”, a déclaré Tobias Harris confirmant ce que Brown leur a dit. «Nous voulions vraiment sortir et alimenter les deux derniers matchs. Évidemment, il n’y a plus de victoires, mais nous avons pris le niveau de physique avec lequel nous jouions, nous voulions l’améliorer. Nous voulons faire évoluer certaines choses que nous pensions fonctionner dans les jeux de Los Angeles et aujourd’hui, nous venons de sortir avec beaucoup d’énergie dès le début. Ils ont fait quelques runs et nous avons pu revenir avec des gars différents qui faisaient de gros jeux et de gros coups. C’est une bonne victoire pour nous, surtout lors d’un road trip. »

Les Kings n’étaient pas un jeu d’enfant. C’est une équipe qui a commencé à jouer au basket désespérée alors qu’elle cherche sa première apparition en séries éliminatoires depuis 2006 et qu’elle était sortie de la pause des étoiles en jouant bien.

“Nous arrivons à Sacramento pour jouer contre une équipe qui vient de remporter six de ses sept derniers matchs et qui joue un très bon basket-ball”, a ajouté Brown. «Par conséquent, pour essayer de trouver un moyen de gagner sur la route, nous avons ressenti un sentiment d’urgence ce soir. Je suis content pour les gars. Leur esprit et leur physique, je les trouvais excellents. »

Jeudi, ce n’était pas seulement une grande victoire au classement, car ils étaient en mesure de se hisser au 5e rang au-dessus des Indiana Pacers, mais c’était aussi une énorme victoire pour leur psyché. Les Sixers ne pouvaient pas se permettre une 10e défaite de suite sur la route. Ils avaient besoin de quelque chose pour se sentir bien.

“Très important”, a déclaré le vétéran Al Horford qui a réalisé une excellente performance. “Nous avons l’impression d’avoir mieux joué sur la route, nous n’avons tout simplement pas obtenu le résultat que nous attendions et finalement ce soir, nous en avons monté un et obtenu une victoire.”

Avec cette grande performance, Philadelphie se met désormais en position de repartir avec un road trip 2-2. Il y a quelques jours à peine, cela ne semblait pas possible. Rendez hommage à ce groupe pour s’être rassemblé pour une grande victoire.

Les Sixers ont maintenant besoin d’une performance similaire samedi contre les Golden State Warriors.

