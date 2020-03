Tobias Harris fait son retour à LA

Dimanche, les 76ers de Philadelphie entameront l’un de leurs tronçons les plus difficiles de la saison en affrontant les Clippers de Los Angeles pour entamer un swing de 4 matchs sur la côte ouest. Avec Ben Simmons et Joel Embiid pour le match, la pression tombe sur Tobias Harris, Al Horford et Josh Richardson pour ouvrir la voie pour eux. Pour Harris, ce sera son premier match à Los Angeles depuis son échange avec Philadelphie à la date limite en 2019.

Les Clippers ont été une équipe qui, tout comme les Sixers, a connu des hauts et des bas toute la saison après une tonne de battage médiatique autour d’eux et ils essaient également de trouver leur place sur la saison. Mené par Kawhi Leonard, Paul George et Lou Williams, ce ne sera pas un match facile pour les Sixers face à leurs deux meilleurs joueurs.

Il est maintenant temps pour le guide du jeu de celui-ci:

Comment regarder Sixers contre Clippers

Date: Dimanche 1 mars

Temps: 15h30. est

Emplacement: Staples Center Los Angeles, Californie

LA TÉLÉ: abc

Rapport de blessure

Sixers: OUT: Ben Simmons (atteinte nerveuse dans le dos), Joel Embiid (entorse de l’épaule gauche)

Tondeuses: AUCUN

Storylines

Richardson est un leader

Avec les Sixers en bas de leurs deux meilleurs joueurs, ils auront besoin de quelqu’un d’autre pour prendre la relève et être le leader du groupe. Un gars qui veut passer à l’action est Richardson qui commence à jouer un rôle plus vocal dans cette équipe qu’il n’avait pas avec le Miami Heat.

“Plus je me suis senti à l’aise, plus j’ai commencé à essayer de parler”, a-t-il déclaré. “J’ai juste essayé de sortir un peu de ma zone de confort et d’être la voix dont nous avons besoin en ce moment.”

Horford le laissant voler

Le gros bugaboo pour les Sixers toute la saison a été leur manque d’espacement sur le côté offensif du sol. Ils ont dû compter un peu plus sur Horford pour tirer plus en profondeur et cela a un peu affecté son pourcentage de tir car il a eu une saison difficile à tirer le ballon. Cependant, si vous demandez à Horford, il continuera de le laisser voler alors qu’il fait sa part pour aider l’offensive de l’équipe.

“Tir du tireur”, a-t-il déclaré lors des entraînements samedi. «Je vais continuer à le laisser voler. Je sais qu’ils vont commencer à tomber. »

Prédiction

Il est difficile de vraiment voir les Sixers entrer au Staples Center et faire tomber les Clippers. Surtout quand on considère le fait que cette équipe oublie juste au hasard comment jouer au basket sur la route. Philadelphie est à 9-21, loin du Wells Fargo Center, et ce sera ses deux meilleurs joueurs. Il est difficile de les voir contenant les Clippers dans celui-ci.

Choisir: Tondeuses à deux chiffres

Série saison Sixers vs Clippers

Match 1 11 février: 110-103 Sixers

Match 2 1er mars:

