Tobias Harris fait une publication sur Instagram pour célébrer une autre victoire des Sixers

Les Philadelphia 76ers et la NBA dans son ensemble sont, bien sûr, en pause en raison de l’épidémie de COVID-19 alors que tout le monde essaie de rester à la maison pour «aplatir la courbe» et vaincre le virus, mais Tobias Harris devient un peu agité.

Après avoir fait un premier post sur Instagram jeudi pour célébrer une «victoire» des Sixers contre les Charlotte Hornets, il en a fait un autre samedi. Les Sixers auraient accueilli Vince Carter et les Hawks d’Atlanta samedi depuis le Wells Fargo Center. Cela aurait été le dernier match de Carter à Philadelphie en 22 ans de carrière.

Dans celui-ci, Matisse Thybulle a eu un match en carrière dans la «victoire» sur les Hawks et Harris a dû crier à sa recrue.

Avec un peu de chance, en temps voulu, la ligue pourra reprendre ses activités de basket-ball et nous pourrons voir des victoires réelles et actuelles de basket-ball des Sixers plutôt que des matchs que Harris se prépare. Pendant cette période difficile, cela offre certainement de la comédie et du plaisir en cette période sans précédent.

