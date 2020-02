Tobias Harris ne se soucie pas du bruit extérieur concernant son contrat

Les 76ers de Philadelphie ont pris une décision controversée pendant l’intersaison en signant à nouveau Tobias Harris pour un énorme contrat de 180 millions de dollars sur 5 ans. C’était une décision qui a vraiment égratigné la tête de nombreux fans de Sixers.

Harris, bien que définitivement un bon joueur et un All-Star borderline, n’a vraiment rien fait dans sa carrière qui vaille autant. Les Sixers ont été laissés à un endroit où ils ont dû signer un contrat avec Harris après avoir perdu Jimmy Butler à l’intersaison, alors ils ont fait ce qu’ils devaient faire.

Après avoir marqué 34 points pour mener les Sixers en désavantage numérique devant les Knicks de New York jeudi soir, il a maintenant une moyenne de 19,2 points sur la saison, mais il a également eu de nombreuses performances de haut en bas qui ont laissé beaucoup de gens remettre en question le contact. C’est, bien sûr, un événement régulier chaque fois qu’un joueur signe un contrat de transaction comme celui-ci.

“Il y a évidemment du bruit extérieur qui vient avec cela”, a-t-il déclaré. «Je le regarde toujours comme, le seul bruit qui a vraiment du poids pour moi est le bruit dans nos vestiaires et avec les gars de notre équipe et le personnel d’entraîneurs. Je crois vraiment que vous pouvez demander à chacun d’eux dans le vestiaire la valeur que j’apporte à cette équipe, sur et hors du sol, et ils en témoigneront. C’est la crédibilité avec laquelle je vais. »

L’entraîneur Brett Brown a été autour de Harris maintenant pendant deux moitiés d’une saison après avoir été acquis à la date limite en février 2019. Bien sûr, il voit Harris essayer de gagner son contrat et continuer à s’améliorer en tant que joueur, mais il voit aussi compétitivité en lui que beaucoup de gens ne voient pas, ce qui n’a pas nécessairement à voir avec son accord.

“Je serais naïf si je ne pensais pas qu’il y avait une trace de cela”, a déclaré Brown. «Je pense qu’il est vraiment compétitif. Si vous lui avez payé un nickel ou 170 millions de dollars, je pense que vous allez avoir un joueur hautement compétitif. Je pense que c’est juste une personne très compétitive, c’est pourquoi il est bon. Il essaie de faire sa part pour gagner sa subsistance, mais je pense que c’est beaucoup plus profond que cela. Je pense qu’il veut simplement faire partie d’une équipe gagnante pendant longtemps et essayer d’aider ce programme à essayer de trouver un championnat. »

Harris ne sera jamais un All-Star. Il ne sera probablement jamais «le gars» d’une équipe de championnat. Ce qu’il a, c’est le respect de ses coéquipiers. La recrue Matisse Thybulle a considéré Harris comme un mentor et un grand frère en quelque sorte et c’est ce qui compte pour Harris. Il n’a aucun intérêt pour le bruit extérieur ou les critiques qui accompagnent son gros contrat.

Harris tentera maintenant de mener les Sixers vers un swing réussi de 4 matchs sur la côte ouest qui débutera dimanche par un affrontement avec les Clippers de Los Angeles.

