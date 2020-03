Tobias Harris publie une histoire hilarante sur IG, la saison de simulation n’est pas suspendue

Tobias Harris manque tellement le match que dans un post Instagram, il a prétendu que les Philadelphia 76ers venaient de terminer un match.

Cela fait plus d’une semaine que la NBA a suspendu indéfiniment la saison 2019-2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Et comme la plupart des joueurs de la NBA, Harris manque beaucoup le jeu. À tel point qu’il a posté une photo comme s’il venait de remporter une belle victoire. Il a même inclus son coéquipier Joel Embiid dans ses ébats.

IDC, je poste comme si la saison était toujours en cours !!!!!! 😤😱😤Grand W ce soir, @joelembiid façon d’intensifier et de diriger ce soir bro! Au prochain yuuu entendu (@ kyle.oquinn voice 🗣)

Le dernier match des 76ers a eu lieu le 11 mars contre les Pistons de Détroit. C’est le jour où Rudy Gobert de l’Utah Jazz s’est révélé positif pour COVID-19. Et quelques minutes seulement après l’annonce de la nouvelle, le commissaire de la NBA, Adam Silver, a annoncé la suspension de la saison.

Depuis que des experts médicaux ont conseillé au grand public de rester à la maison, les joueurs de la NBA ont pris le temps de passer du temps avec leurs familles, de jouer à des jeux vidéo, entre autres. Mais après une semaine de suspension, la plupart d’entre eux manquent déjà terriblement le match.

Après tout, le basket-ball est leur pain et leur beurre. C’est leur passion depuis leur plus jeune âge et si vous leur demandez, ils ne sauraient pas ce qu’ils feraient s’ils ne jouaient pas au ballon.

Mais l’emprise de la pandémie COVID-19 dans le monde entier est toujours serrée. Tout le monde, y compris les joueurs de la NBA, n’est pas immunisé contre la maladie. La seule façon de surmonter ce défi est de suivre les conseils des experts médicaux: restez à la maison et lavez-vous les mains avec diligence.