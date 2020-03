Tobias Harris qualifie la défaite contre les Warriors d’occasion manquée pour Sixers

Les 76ers de Philadelphie ont connu l’une des saisons les plus frustrantes de la ligue. Ils ont une tonne de talent, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu au début de la saison.

Samedi soir était un autre excellent exemple de cela car ils ont été stupéfaits par les Golden State Warriors 118-114 malgré le fait que Golden State ressemble davantage aux Santa Cruz Warriors de la G League. Les Warriors ont utilisé les jeunes joueurs Eric Paschall et Damion Lee pour dépasser les Sixers en retard.

Philadelphie détenait une avance à deux chiffres dans ce match et si l’on considère à quel point la course de la Conférence de l’Est pour l’avantage du terrain est actuellement serrée, il est difficile de laisser échapper des opportunités comme celle-ci. C’était un match que les Sixers auraient dû gagner.

“Je pensais que nous nous mettions en position de gagner le match”, a déclaré Tobias Harris qui a ouvert la voie avec 24 points. «C’est une occasion manquée, en particulier au quatrième trimestre et dans la dernière ligne droite, donc nous avons vraiment le sentiment que c’est une occasion manquée. Cela aurait dû être une victoire sur la route pour nous, mais nous sommes venus ici et nous avons perdu. “

La défaite laisse tomber Philadelphie un demi-match derrière les Indiana Pacers pour la 5 tête de série à l’Est et 2,5 matchs derrière le Miami Heat pour la 4 tête de série. Les Sixers, qui ont chuté à 10-24 sur la route, doivent remporter des matchs comme celui-ci samedi pour s’assurer qu’ils obtiennent cet avantage important à domicile.

“Je veux dire à ce stade de la saison où vous voyez qu’il y a de moins en moins de matchs à gérer”, a déclaré le vétéran Al Horford. “Ce qui est le plus frustrant à propos de celui-ci, c’est que nous contrôlions la majeure partie du jeu et c’est dangereux quand on laisse une équipe continuer à accrocher et à accrocher, nous ne sommes jamais capables de nous éloigner, nous avons continué à échanger des paniers avec eux et ce n’était pas assez bon ce soir. »

Au lieu que les vétérans Sixers fassent de gros jeux dans le quatrième, ce sont les jeunes guerriers inexpérimentés qui ont fait les gros jeux en cas de besoin.

“Je pensais qu’ils avaient joué avec beaucoup de confiance dans la séquence”, a déclaré Glenn Robinson III. «Ils ont fait des tirs difficiles et je pense que nous avons essayé de ramener le ballon à T (Harris) et de le laisser aller travailler. Ils ont fait un bon travail de clôture, mais je pense que nous aurions pu être mieux avec notre exécution sur les jeux que nous avons élaborés, mais à la fin de la journée, je ne pense pas que ce soit ces jeux particuliers au quatrième trimestre, mais c’était tout le match et je pensais que nous aurions pu jouer un peu mieux. »

Alors que les Sixers se lamentent sur l’opportunité clairement manquée qui les a passés, ils doivent maintenant rentrer chez eux et retrouver la santé. Il leur manque toujours Ben Simmons, Joel Embiid et Josh Richardson et c’est énorme de les avoir de retour pour la course d’étirement.

Ils accueillent les Pistons de Détroit mercredi.

.