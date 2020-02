Tobias Harris réagit au changement de rôle et loue Al Horford pour son leadership

Le plus grand changement qui entoure les 76ers de Philadelphie en ce moment est le déplacement d’Al Horford sur le banc. Cette décision envoie des ondes de choc dans toute l’équipe alors qu’ils tentent de comprendre leurs nouveaux rôles après avoir joué un rôle pendant un peu plus de 50 matchs.

Un de ces changements est le retour de Tobias Harris de la petite position avant au point de puissance avant. Harris était l’attaquant de l’équipe quand il est venu à Philadelphie pour la première fois alors que l’équipe avait Jimmy Butler au petit endroit vers l’avant et il s’est déplacé pour accueillir Horford, mais avec le récent changement de composition, Harris revient au 4.

«J’ai surtout joué un petit avant cette année, mais un peu dans les deux sens, a expliqué Harris. “Nous verrons ce qu’il y a dans les jeux. Évidemment, ce sera un peu un ajustement, mais le plus gros problème sera probablement l’ajustement défensif. Offensivement, je serai en mesure de le comprendre assez facilement et de voir ce qui est là et de jouer tout le monde. “

Harris a connu un match solide contre les Clippers de Los Angeles à la pointe de la puissance alors qu’il avait 17 points, dont 11 au premier quart. Il semblait être beaucoup plus à l’aise au 4 car il était capable de trouver son rythme.

«Je pense que ce sont certaines des opportunités qui étaient là pour moi», a-t-il déclaré. «C’était des opportunités et la façon dont le jeu s’est déroulé et comment ils jouent en défense. Qui était jumelé avec moi et ainsi de suite. “

En plus de ce que Harris a pu faire sur le terrain de l’attaquant, la décision a porté ses fruits pour Horford et Joel Embiid. Horford a pu accepter son rôle de banc avec grâce car il veut faire ce qui est le mieux pour l’équipe et c’est quelque chose qui impressionne Harris.

“Il est juste un professionnel”, a déclaré Harris à propos d’Horford. «Tout ce que nous savons déjà sur lui et, évidemment, en tant que groupe et équipe, nous essayons toujours de comprendre et de voir ce qui fonctionne le mieux. Donc, juste pour avoir cette mentalité et faire ce qui pourrait être un grand mouvement pour notre équipe et voir si cela fonctionne. Cela montre simplement une attitude gagnante, une mentalité gagnante, et nous verrons si cela fonctionne. “

Les Sixers vont maintenant se remettre au travail jeudi alors qu’ils accueillent les Brooklyn Nets. Le passage d’Horford sur le banc et de Harris glissant vers l’avant est quelque chose qui méritera certainement d’être surveillé pendant que l’équipe avance.

.