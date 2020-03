Tobias Harris réagit aux efforts du co-partenaire Michael Rubin COVID-19

Les Philadelphia 76ers ont eu une semaine difficile au service des relations publiques après un rapport selon lequel ils envisageaient de réduire certains des salaires de leurs employés au milieu de la crise des coronavirus. Ils ont finalement renfloué sur ce plan, mais l’optique est restée mauvaise. Jeudi, les choses se sont un peu améliorées.

Le co-partenaire de Sixers, Michael Rubin, qui a exprimé son indignation face au plan de réduction des salaires de l’équipe et est également président de la marque de vêtements Fanatics, a annoncé son intention d’arrêter la production de maillots MLB et de convertir l’installation en un site de production de masques et de robes qui être donné des travailleurs de la santé en première ligne de la bataille des coronavirus.

L’annonce a été saluée et l’attaquant des Sixers Tobias Harris s’est rendu sur Twitter pour partager sa réaction. Il est sûr de dire qu’il approuve.

Rubin a remercié le commissaire de la MLB, Rob Manfred, d’avoir accepté d’arrêter la production de maillots et a déclaré qu’il prévoyait de fabriquer un million de masques et de blouses qui seront distribués aux travailleurs de la santé à travers la Pennsylvanie, dans l’espoir d’étendre ces dons à New York et à New York. Jersey, qui a été particulièrement touchée par la pandémie.

Un manque de fournitures entrave les efforts visant à enrayer la propagation de la maladie et à mettre les travailleurs de la santé en danger, il est donc formidable de voir Rubin intensifier ses efforts et faire ce qu’il peut pour l’aider.

Alors que nous traversons ces temps incertains, sans précédent et effrayants, regarder les gens intervenir et aider là où ils peuvent offre un peu de réconfort et de fierté. Après la semaine de l’organisation Sixers, c’est certainement quelque chose dont les fans de Sixers peuvent être satisfaits. Harris l’est certainement.

