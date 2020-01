Tobias Harris rendra hommage à Kobe Bryant en écrivant son nom sur ses chaussures

Le décès choquant de la légende de la NBA, Kobe Bryant, continue de secouer la ligue et certains joueurs prennent des mesures pour honorer leur héros de basket-ball. Certains joueurs changent leurs numéros d’uniformes qui portaient le numéro 8 ou 24 tandis que les équipes subissent des violations de 24 secondes et 8 secondes pour honorer ses numéros d’uniformes.

L’attaquant des 76ers de Philadelphie, Tobias Harris, qui a travaillé avec Bryant au cours de l’été et a pris les nouvelles au sérieux, honorera Bryant et sa fille Gianna Bryant sur ses chaussures. Il a écrit un message de repos en paix à la fois à The Mamba et à la petite fille qu’ils appelaient “The Mambacita”, un surnom que Bryant avait déposé un mois auparavant, sur ses chaussures avant que les Sixers ne prennent les Golden State Warriors mardi.

Les Sixers rendront sans aucun doute une sorte d’hommage à Bryant tout au long de la nuit, que ce soit une vidéo sur l’écran géant ou si les Sixers prennent leur propre type de violation pour honorer la superstar déchue.

Tipoff est fixé à 19h00 EST du Wells Fargo Center.

.