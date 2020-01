Tobias Harris révèle qu’il a travaillé avec Kobe Bryant pendant l’intersaison

Le décès tragique de la légende de la NBA et des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, continue d’envoyer des ondes de choc dans toute la communauté de la NBA, mais il frappe vraiment fort pour l’attaquant des 76ers de Philadelphie Tobias Harris.

Harris a mentionné que Bryant est l’un de ses héros d’enfance et quand il a appris la nouvelle du décès de Bryant, cela l’a durement touché. Il a exprimé sa gamme d’émotions sur Twitter et a ensuite donné plus de réaction lundi à l’entraînement.

Cela frappe encore plus fort quand Harris a révélé qu’il était capable de s’entraîner avec son idole au cours de l’été.

“En tant qu’enfant grandissant en le regardant, j’étais un fan de Laker en tant que jeune enfant regardant Kobe”, a-t-il déclaré. «La modélisation de son éthique de travail a inspiré mon jeu. Quand je suis arrivé en ligue, j’ai joué contre lui. Nous avons eu quelques conversations dans les jeux. Cet été, je dois sortir à Los Angeles, il y avait un groupe de 15 gars, et nous travaillions avec lui pendant environ deux jours, alors pendant ces deux jours, j’ai pu parler avec lui et communiquer avec lui, choisir son cerveau certaines choses en ce qui concerne le basket-ball et cela a été pour moi comme un rêve devenu réalité. »

Bryant a inspiré une génération de basketteurs à travailler dur et à se rendre en championnat, ce qui n’est pas différent. Harris a fait preuve d’une éthique de travail engagée tout au long de sa carrière et Bryant y a contribué pendant ces deux jours à Los Angeles.

“Pouvoir obtenir des leçons enseignées par Kobe est une fois dans sa vie”, a-t-il ajouté. “Ces dialogues et ces communications que lui et moi avons eu, je ne les oublierai jamais.”

Bryant, originaire de Philadelphie lui-même, a déclaré à Harris qu’il gardait un œil sur les Sixers malgré qu’il était un Laker dans l’âme après toutes ses années dans la ligue.

“Il tire lourdement pour les Lakers parce que c’est là qu’il a joué, mais il a dit:” J’adore Philly. Je veux que vous fassiez les choses en grand. », A expliqué Harris. «Je me souviens de lui avoir dit cela. Je savais qu’il regardait ce match, nous contre les Lakers, et je savais qu’il était impressionné par notre jeu. Il a été impressionné par tout le monde, LeBron (James) surpassant et ainsi de suite. Je pense que tout le timing a été irréel pour moi. »

Harris devra maintenant se recentrer alors que les Sixers s’apprêtent à affronter les Golden State Warriors mardi.

