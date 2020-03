Tobias Harris surpasse Derrick Rose, Pistons

Avec la NBA en quarantaine infinie, je continue mon journal de quarantaine où je donne mon avis sur un jeu chaque fois qu’un jeu devient accessible. Celles-ci deviendront un peu plus fréquentes maintenant que tous les jeux sont devenus accessibles.

L’édition de vendredi se concentre sur le deuxième match de la saison 2019-20 alors que les 76ers de Philadelphie se sont rendus à Motor City pour visiter les Pistons de Détroit. Les deux parties souffraient de blessures car les Sixers manquaient Joel Embiid à une blessure à la cheville tandis que les Pistons manquaient Blake Griffin et Reggie Jackson. Plongeons-nous dans celui-ci.

Premier quart

Je suis intéressé de voir à quoi ressemblent les Sixers sans Embiid après quelques problèmes offensifs dans le premier match. Ils ouvrent avec Ben Simmons saisissant une miss de Tony Snell et allant sur toute la longueur du sol pour une finition And-1. Bien sûr, il rate le lancer franc.

Josh Richardson est un ravageur dans les voies de dépassement. Sa longueur, son athlétisme et sa capacité à faire ces lectures sur la défensive sont tellement impressionnants. Il obtient un vol puis lance un lob à Simmons pour un slam. Il poursuit le grand départ défensif de l’équipe alors que Détroit ne compte que deux points à 7:56 du premier, Philadelphie menant 13-2.

Les Pistons se tournent vers leur banc et fournissent une étincelle. Derrick Rose a l’air athlétique ici et l’ancien Sixer Christian Wood a un impact et woah !! Rose rejette le triple de Matisse Thybulle!? En quelle année sommes-nous!? Il perce ensuite un sauteur et Detroit égalise à 17 grâce à une course de 9-0.

Shake Milton obtient une première manche de Brett Brown. Il pénètre à l’intérieur et obtient une finition difficile avant qu’Al Horford ne marque son premier seau de la nuit sur un pullover. Je m’attendais à plus d’offense à travers lui sans Embiid, mais ce n’est pas le cas jusqu’à présent. Détroit mène 29-28 après un grâce à Rose.

Deuxième quartier

Mike Scott et Milton abattent quelques triplets, mais sans Embiid dans la peinture, les Pistons sont en mesure d’obtenir quelques seaux à l’intérieur grâce à Wood et Andre Drummond. Les Sixers ont Kyle O’Quinn dans le jeu et il lutte contre les gros joueurs actifs.

6:21 marque: Simmons ramasse sa troisième faute et Brown le laisse entrer. Furkan Korkmaz le retourne ensuite, ce qui conduit à une interruption de Bruce Brown pour Détroit. Markieff Morris fait ensuite un 3-pointeur et les Pistons de l’hôpital mènent les Sixers 45-38. Même sans Embiid, c’est un jeu que les Sixers ne devraient pas suivre comme ça.

Que fait exactement Thon Maker pour Detroit? Je comprends qu’il joue fort, mais il a l’air tellement déplacé là-bas. Comme s’il ne pouvait pas contrôler son corps ou quelque chose.

Richardson se fraye un chemin dans la peinture pour un lay-up, mais Rose passe la longueur du sol devant tout le monde et les Pistons mènent les Sixers 57-54 à la mi-temps. Rose a 12 points à la mi-temps.

Troisième quart

L’ancien Sixer Tim Frazier abat un triple pour donner à Detroit une avance de 62-54 avant que Tobias Harris ne réponde par un triple ouvert et Snell en abat un pour Detroit. Ensuite, Drummond ramasse sa quatrième faute à la marque 9:49. Il a six points à ce stade. Même sans Embiid, les Sixers continuent de lui causer des ennuis.

Les Sixers, encore une fois, perdent la trace de Morris derrière la ligne des 3 points. Le déficit est maintenant de 70-57 et Brown demande avec colère le temps. Philadelphie répond alors que Simmons le claque à la maison, Richardson obtient un vol et Harris perce un triple pour tirer à 70-62. Harris a un regard dans les yeux. Pour que Philadelphie gagne celui-ci, ils auront besoin de plus de lui.

Harris continue son déchaînement. L’ancien Piston conduit pour un slam, il convertit un And-1, il a un lay-up et il perce un triple de coin tous consécutivement. Il a accumulé jusqu’à 16 points au cours de ce troisième trimestre en marquant de diverses façons. Les Pistons mènent toujours alors que Rose continue d’espérer dans la machine à remonter le temps jusqu’en 2011.

Putain de merde, Scott a quatre triples!? Quelle est leur taille? Ses contributions en font un match nul à 83 pour le quatrième.

Quatrième trimestre

Harris jette une fausse pompe pour permettre à Fraizer de passer, pose le ballon et il perce un autre triple. Il donne à Philadelphie une avance de 88-85 et il compte jusqu’à 29 points. Mec, c’est impressionnant. C’est une mentalité de marqueur qui bouge là. Les Sixers auront besoin de plus de cela à l’avenir.

Scott réalise un cinquième triple du match à 7:17 pour donner aux Sixers une avance de 93-91. Il a été énorme dans ce match. N’était-il pas initialement répertorié comme douteux en raison d’une entorse de la cheville? Sheesh.

Milton perce un triple de coin qui a été très contesté. Il continue de montrer pourquoi il a la confiance du personnel d’entraîneurs. Plus tard, Horford abat ensuite un pointeur à 3 points, Simmons vole la passe intérieure, et il retrouve Horford pour un And-1. L’avance des Sixers est maintenant à 107-97 avec 3:46 à faire.

Tout comme Harris l’a fait lors du troisième, Horford prend la relève ici à la fin du quatrième. Après l’And-1, il met le ballon au sol pour un chelem et il perce ensuite un triple éreintant pour une avance de 112-102. Cela semble être le dernier clou dans le cercueil.

Mec, Rose ne laissera pas les Pistons mourir. Il marque sept fois de suite après un triple et Détroit est à 115-109. Horford manque deux lancers francs et Drummond marque pour en faire un match de 4 points avec 18 secondes à jouer.

Scott le scelle avec des lancers francs et Philadelphie améliore à 2-0 avec une victoire de 117-111. Ce fut un match divertissant au centre-ville de Détroit et une solide victoire pour les Sixers.

Harris a mené Philadelphie avec 29 points, dont 16 au troisième trimestre, recevant les éloges de Scott, tandis qu’Horford a récolté 23 points, neuf rebonds et cinq passes décisives, et le Scott susmentionné avait 17 points avec ses cinq triples. Rose a été formidable pour Détroit avec 31 points de retard sur son banc.

