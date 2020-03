Tolliver, Crabbe à racheter; les Celtics devraient-ils s’enquérir?

Il y a toujours quelques surprises sur le marché des rachats chaque saison, et les Boston Celtics se retrouvent avec quelques noms relativement inattendus à considérer en conséquence.

Aucun des deux, il faut le souligner, ne va balancer une série avec leur jeu, mais les deux pourraient en théorie aider le banc de Boston – l’un des pires de la NBA en ce qui concerne la génération d’offense.

Ces deux joueurs tireraient le garde Allen Crabbe (anciennement avec les Minnesota Timberwolves) et l’attaquant Anthony Tolliver (en cours de rachat par les Kings de Sacramento).

Bien que les deux soient certes des améliorations marginales à la fin du banc de Boston, elles méritent toujours un coup d’œil étant donné que l’aile Javonte Green a joué exactement zéro minute depuis le 7 février et n’a marqué qu’un point depuis le 6 janvier.

Tolliver, le compagnon d’un compagnon, n’a pas très bien tiré le ballon récemment, mais sa situation peut être une des principales raisons de cela.

L’âge peut aussi en faire partie à 34 ans, mais son pourcentage de 3 points est passé de 33,7% avec les Portland Trail Blazers à 17,6% avec les Kings après y avoir été traité à la mi-saison.

Tireur de carrière à 37,3% au-delà de l’arc, Tolliver est probablement plus proche de ses chiffres de Blazers que ce que nous avons vu récemment. Le produit Creighton n’apporte pas grand-chose d’autre à ce stade de sa carrière, mais pourrait tout de même être intéressant si ce n’était que pour son tournage.

Crabbe, d’autre part, est une option intrigante, même aussi mauvaise qu’il l’a été cette saison. Comme Tolliver, il a été un tireur solide pendant la majeure partie de sa carrière, dont le nombre a chuté de manière drastique après avoir été échangé à des équipes de reconstruction.

Contrairement à Tolliver, il est encore relativement jeune à 27 ans et marque plus sur de mauvaises équipes (une moyenne combinée de 4,6 points par match entre son passage avec les Hawks et les Wolves d’Atlanta cette saison) que l’ancien attaquant des Kings lorsqu’il était avec Portland (3,9 points par match).

Lorsque Crabbe était avec les Brooklyn Nets la saison dernière, il ne gagnait pas le salaire de 18,5 millions de dollars distribué par un front-office des Blazers trop enthousiaste dans les jours grisants de 2016, mais il était un joueur décent.

Crabbe a marqué 9,6 points par match et abaissé 3,4 planches par concours tout en tirant un très respectable 37,8% depuis les profondeurs.

Bien qu’il ait toujours été un terrible défenseur, il jouerait aux côtés de joueurs à l’esprit défensif comme Marcus Smart, Grant Williams, Romeo Langford, Robert Williams III et Semi Ojeleye, dont seul Smart est une sorte de menace offensive cohérente.

Bien que le marché se soit considérablement amélioré pour garantir un rachat qui aurait du sens pour les Celtics, même le matin de la veille de la date limite de rachat du 1er mars, les chances sont toujours bonnes, le président de l’équipe Danny Ainge et la société ne font rien à la date limite.

Mais s’ils bougent, Tolliver pourrait être utile, et Crabbe encore plus. Au moins, cela ne fera pas de mal de les avoir pour une entrevue.

