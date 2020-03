Tolliver, les Grizzlies inattendus révulsifs

Anthony Tolliver le saint est venu et s’est embrassé Grizzlies de Memphis. Ceux du Tennessee devaient être renforcés de toute urgence après la blessure de Jarret Jackson Jr s’ils voulaient presser leurs options pour entrer dans les séries éliminatoires et l’ont fait dans un mouvement fulgurant et inattendu. L’attaquant de puissance avait accepté de racheter avec les Kings et a reçu un appel des Grizzlies qui peuvent profiter de l’expérience et de la force défensive de ce joueur. Ses débuts ont été plus que prometteurs, avec 12 points et 4 rebonds en 19 minutes contre les Hawks.

