Tom Brady est le 1er domino du plan d’intersaison des New England Patriots

Les Patriots font face à un carrefour après leur première sortie en séries éliminatoires en une décennie. Tom Brady sera un agent libre pour la première fois de sa carrière, leur large receveur et leur corps serré sont un gâchis, et plusieurs membres de la défense leader de la Nouvelle-Angleterre sont prêts à entrer sur le marché libre.

Bill Belichick dépensera-t-il de façon inhabituelle pour garder le groupe ensemble? Ou les Patriotes se dirigent-ils vers une reconstruction?

New England Patriots (12-4), perdu lors du Wild Card Round

Entourer Brady (ou son remplaçant) et recevoir des talents sera une priorité en Nouvelle-Angleterre. Il en sera de même de savoir quoi faire avec une défense dominante qui devrait perdre plusieurs contributeurs clés à la libre agence.

Stratège: L’étoile la plus brillante de la constellation de Belichick est un agent libre, mais même si Brady revient, les Patriots ne seront peut-être pas encore placés au poste de quart. Déployer un démarreur de 43 ans qui vient de connaître une année de recul n’est pas formidable pour 2020 et pourrait être encore pire pour 2021. Si Brady signe ailleurs, Belichick ciblera probablement un nouveau quart-arrière vétéran pour maintenir les choses pendant qu’il évalue si oui ou non Le choix de quatrième ronde 2019 Jarrett Stidham peut être le starter de l’équipe de demain.

sécurité: Devin McCourty est un agent libre. Patrick Chung aura 33 ans avant le début de la saison. La Nouvelle-Angleterre a besoin de sang neuf au milieu de son secondaire.

Fin serrée: La première année de l’équipe sans Rob Gronkowski a été un désastre serré. Ben Watson, Matt LaCosse, Ryan Izzo et Eric Tomlinson ont combiné pour 37 captures. Obtenir une large aide à la réception est élevé sur la liste de souhaits des Pats, mais la croissance de Mohamed Sanu et du choix de premier tour N’Keal Harry en 2019 pourrait améliorer cette position. Il n’y a pas de potentiel de fin aussi serré sur la liste de la Nouvelle-Angleterre que celle actuellement construite.

Quoi Pats Pulpit veut plus cette intersaison: Tout commence avec Brady. Le plus grand quart-arrière à avoir jamais honoré le gril sera un joueur autonome pour la première fois de sa carrière, et toute la structure des Patriots et la situation du plafond salarial dépendent de son statut. En cas de départ, la Nouvelle-Angleterre devra déterminer si le quart-arrière de deuxième année Stidham est la vraie affaire ou si une option extérieure doit être apportée. Si Brady revient, cependant, l’attention se concentre sur l’entourer de meilleures armes – surtout dans les virages serrés – que ceux qu’il avait en 2019. – Bernd Buchmasser

Nous reviendrons sur les Patriots après l’agence libre pour voir ce dont ils ont encore besoin pour le repêchage de la NFL 2020.