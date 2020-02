Tom Brady «profondément touché» par la perte de Kobe Bryant

Kobe Bryant était quelqu’un qui touchait les gens dans tous les sports et tous les horizons.

Bien que certains athlètes soient vénérés parmi leurs pairs, seuls quelques privilégiés s’étendent au-delà de leur domaine d’expertise et Bryant en faisait partie. Les athlètes de tous les sports à travers le monde ont parlé de la façon dont il les a touchés et Tom Brady est dans ce même bateau.

Bryant et Brady ont partagé beaucoup de similitudes dans leur carrière. Les deux sont considérés comme les plus grands à avoir pratiqué leur sport et leur capacité à jouer à un niveau élevé dans les dernières années de leur carrière est vraiment une merveille. C’est pour cette raison – parmi tant d’autres – que la mort de Bryant a blessé Brady.

Brady a consulté Twitter pour publier la déclaration suivante:

Les paroles de Brady sonnent sans aucun doute vrai pour de nombreuses personnes à travers le monde. Ce que Bryant a fait sur le terrain était vraiment incroyable et inspirant, mais ce qu’il faisait à la retraite était tout aussi – sinon plus – puissant et inspirant.

Comme Brady l’a noté, Bryant défendait l’autonomisation et la positivité. Il a constamment prêché que grâce à un travail acharné et à la croyance en soi, on peut réaliser tous leurs rêves. Il est difficile de ne pas s’inspirer de tels enseignements, peu importe d’où l’on vient.

À ce stade de sa vie et de sa carrière, Brady pourrait se reposer sur ses lauriers, se détendre et être heureux de tout ce qu’il a déjà accompli.

Cependant, Bryant a appris à tout le monde à ne jamais s’installer et Brady a pris cela à cœur encore plus. Même si Bryant n’est plus là, ce qu’il défendait restera dans ce monde à cause de ceux comme Brady qui ne le laisseront pas mourir.