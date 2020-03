Tomber sur sa croissance en tant que joueur dans sa première saison NBA

Bien que le centre bidirectionnel des Celtics de Boston, Tacko Fall, sache que l’attention qu’il reçoit en tant que joueur est due au fait qu’il mesure 7 pieds 5 pouces, avec le travail qu’il a fait cette année, il veut également que son jeu sur le terrain parle lui-même.

Pendant une grande partie de sa carrière collégiale, le centre sénégalais s’est appuyé sur cette hauteur pour marquer près du panier et rebondir avec facilité. À ce niveau, il n’y avait pas beaucoup de joueurs qui pouvaient l’arrêter, donc Fall a passé une grande partie de sa formation à se concentrer sur les muscles de son cadre alors mince.

Mais quand il est passé au niveau suivant dans la NBA, il a trouvé que son sac de tricks habituel avait une utilité limitée dans la NBA moderne, et a travaillé avec le personnel d’entraîneurs des Boston Celtics et des Maine Red Claws – la filiale de développement de Boston dans le G League – depuis lors.

“Je vais mieux, beaucoup mieux”, a déclaré Tacko via Bill Burt du North Andover Eagle-Tribune.

«Le coaching que j’ai reçu a été formidable. Ils me poussent vraiment – l’entraîneur Stevens à Boston et nos entraîneurs ici. C’est beaucoup de travail. Chaque jour, j’essaie de m’améliorer. Je veux jouer à Boston. Je veux les aider. “

Et même s’il faudra encore un certain temps avant que Fall ne commence ou même joue régulièrement dans les matchs de la NBA avec les Celtics, il a déjà montré qu’il avait ajouté une multitude de nouveaux mouvements à son jeu, étendant progressivement sa portée loin du panier tout en travaillant sur son mobilité et défense.

Et ça rapporte gros pour les Red Claws.

Pendant la plupart des deux derniers mois, le natif de Conakry a enregistré un double-double avec une fréquence telle qu’elle a cessé d’être remarquable au-delà du fait qu’ils continuent de rouler.

Et l’ancien chevalier a appris certaines compétences pour battre les équipes doubles et triples que certaines défenses au niveau de la Ligue G ont déployées pour le ralentir également.

Une grande partie de la croissance que nous constatons avec Fall est attribuée à son ami et coéquipier Enes Kanter, que le grand homme appelle un frère.

Leur amitié a été déclenchée par leur croyance partagée en l’Islam, mais n’a fait que se renforcer avec le temps. «Il a été incroyable pour moi. J’adore Enes », a proposé Fall.

«En tant que joueur, il m’a beaucoup poussé aussi… Je ne le vois pas beaucoup ces derniers temps, mais quand je vais à Boston pour m’entraîner, nous sommes beaucoup ensemble. Nous faisons du travail musculaire ensemble. C’est un gars fort », a-t-il ajouté.

Bien que Fall ne passe pas trop de temps dans les installations d’entraînement des Celtics en raison de son affectation aux Red Claws, il est profondément reconnaissant et reconnaissant de son opportunité avec Boston, dont il prévoit de tirer le meilleur parti.

Peut-être aussi impressionné et respectueux de quiconque dans l’équipe de l’héritage du club pour lequel il joue maintenant, il pense que la providence l’a guidé vers sa situation actuelle et ne l’aurait pas autrement.

“De toute évidence, c’est la franchise qui m’a donné une chance”, a déclaré Fall. «Mais je dirais que porter ce maillot, je veux dire, il a tellement, tellement d’histoire. J’ai l’impression que Dieu m’a mis dans cette position, pour honorer, pour continuer cet héritage. »

Les fans des Celtics et des Tacko Maniacs (il y a un grand chevauchement, mais les deux groupes ne sont pas aussi isomorphes qu’on pourrait le penser) sont plus qu’excités de le voir avoir cette chance au niveau de la NBA.

Et même si cela ne vient pas cette saison, avec une attitude comme Fall et la base de fans qui l’adore, il semble presque acquis qu’il arrivera bientôt avec l’éthique de travail que le grand homme sénégalais affiche habituellement.

“Les fans de Boston ont été incroyables”, a déclaré Fall. “Je veux faire partie de ce voyage pour obtenir les Celtics un autre championnat.”

“Si c’est cinq minutes par match, très bien. Ensuite, je vais essayer de faire sept minutes, puis plus. “

.