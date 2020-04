Tomjanovich à propos de son style d’entraîneur: «L’encouragement renforce la confiance»

L’ancien entraîneur-chef des Houston Rockets, Rudy Tomjanovich, a été considéré par beaucoup comme un «entraîneur des joueurs» pendant son mandat, et il développe cette philosophie dans une nouvelle interview avec son ancien joueur, Matt Bullard.

«Rudy T», comme il est mieux connu, a récemment été annoncé comme intronisé dans la classe 2020 du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Au cours de ses 11 saisons et plus en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe de 1992 à 2003, Tomjanovich a conduit Houston à un 503 -397 (.559) record de saison régulière et une marque de 51-39 (.567) dans les séries éliminatoires de la NBA, avec deux championnats en 1994 et 1995. Il est de loin le meilleur entraîneur de l’histoire de la franchise.

Mercredi, dans sa conversation avec Bullard et le diffuseur play-by-play Craig Ackerman, qui travaillent normalement ensemble sur les retransmissions des matchs de Houston, Tomjanovich a réfléchi à ses informations personnelles sur le Hall of Fame tout en offrant une nouvelle perspective sur sa philosophie unique de coaching.

Voici comment s’est passé un échange de l’entretien:

Bullard: L’une des choses les plus importantes que j’ai retirées de votre entraînement est que lorsque vous sentez qu’un entraîneur est de votre côté, vous voulez jouer plus fort pour cet entraîneur et ne pas le laisser tomber. Lorsque vous avez un entraîneur qui vous crie dessus en permanence, alors vous ne faites que l’écouter. Tomjanovich: Absolument. L’encouragement renforce la confiance. Au fil des ans, j’ai essayé de verbaliser ce que devenait ma philosophie. Je dirais que c’est 80% de correction positive, 20% de correction. Quand nous faisons une cassette et que l’entraîneur s’excite – «Regardez ça, c’est ce dont je parle» – ils ont une idée de ce que je pense être un bon basket des Rockets.

L’interview complète, qui couvre un large éventail de sujets liés à la vie actuelle de Rudy T et à sa carrière historique en NBA, peut être consultée ci-dessous.

Tomjanovich et le reste de la nouvelle classe du Temple de la renommée seront consacrés le 29 août à Springfield, Massachusetts. Les anciens joueurs NBA de la classe incluent Tim Duncan, Kevin Garnett et feu Kobe Bryant.

