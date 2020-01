Tonnerre en séries éliminatoires? Les statistiques disent oui.

Si vous pensiez que l’Oklahoma City Thunder serait confortablement assis à la septième place de la Conférence Ouest plus de la moitié de la saison, levez la main.

Allez-y, je vais attendre.

L’idée que le Thunder était une équipe éliminatoire au début de la saison semblait au mieux tirée par les cheveux. L’équipe avait échangé ses deux meilleurs joueurs pendant l’intersaison et semblait se diriger tout droit vers une reconstruction.

Mais une chose amusante s’est produite sur le chemin de la reconstruction.

Billy Donovan a embrassé une rotation de trois meneurs à peu près au moment où Terrance Ferguson a commencé à ressentir des douleurs à la hanche au milieu de décembre. Depuis lors, Oklahoma City a perdu 20-8, y compris la victoire de mercredi soir contre les Kings de Sacramento.

Ils ont si bien joué, en fait, qu’ils se sont essentiellement garantis une place en séries éliminatoires.

Selon Berry Tramel de The Oklahoman, “ESPN et basketball-reference.com estiment que les chances des éliminatoires du Thunder sont pratiquement certaines – ESPN à 99,8% et référence de basket-ball à 99,9%.”

Mais quelle est leur précision? Assez précis, apparemment.

«Les rapports de probabilité des éliminatoires seront générés quotidiennement jusqu’à la fin de la saison régulière. Les probabilités sont des estimations empiriques basées sur la simulation du reste de la saison 7 500 fois. La méthode a fait ses preuves: elle a été utilisée pour remporter le TrueHoop Stat Geek Smackdown en 2007 et en 2008. »

Dans l’état actuel des choses, basketball-reference.com projette le Thunder comme sept graines mais permet la probabilité que l’OKC puisse grimper à la 6e place (26,4%) ou 5e place (14,6%).

La probabilité d’Oklahoma City de remporter la finale de la Conférence de l’Ouest est assez mince, basketball-reference.com ne lui donne que 3,6% de chances de se produire, et un titre NBA à peine 0,7%.

ESPN est un peu plus bas et, comme l’a noté Tramel, la sortie donne à OKC une chance de 0,1% de remporter le championnat NBA.

Alors tu dis qu’il y a une chance?

.