Tony Allen détaille son rôle de mentorat avec Josh Jackson

Dans le cadre d’une récente interview avec The Athletic, l’ancien garde de Memphis Grizzles Tony Allen a détaillé les façons dont il sert de mentor pour Josh Jackson. Après seulement deux ans, le mandat de Jackson avec les Phoenix Suns était terminé. Le joueur de 23 ans a été échangé aux Grizzlies en juillet et joue maintenant pour leur affilié de la G League, le Memphis Hustle, où Allen sert d’entraîneur de développement des joueurs.

Dans ce qui est l’un de ses premiers emplois en tant qu’entraîneur de développement, les Hustle ont demandé à Allen de travailler avec plusieurs joueurs, dont Jackson. Plutôt que d’approcher la situation en tant qu’entraîneur, Allen dit qu’il considère l’ancien joueur du Kansas comme un petit frère.

«Vous savez combien de fois le jeune frère ne veut jamais écouter le grand frère parce que le grand frère garde toujours la réalité? C’est ainsi que j’aborde cette situation », a déclaré Allen à propos de sa relation avec Jackson via The Athletic. «Je vais le crier comme je crie à mon petit frère. Mon petit frère, à ce jour, il déteste m’entendre dire toutes les bonnes choses sur ce qu’il doit faire. Je ne peux parler de ce truc que parce que je l’ai vécu. Je ne vous donne rien de ce que j’ai deviné. C’est ainsi que j’ai adopté cette approche. Ce sera mon petit frère. »

Jackson espère réhabiliter un peu son image, et Allen semble être la bonne personne pour l’aider dans ce processus. Vétérinaire des Grizzlies depuis sept ans, Allen sait ce qu’il faut pour réussir dans la ligue, et il partage une partie de ce qu’il a appris avec Jackson.

“Je lui ai fait savoir ce qu’il faisait”, a déclaré Allen à propos de Jackson. “Il l’accepte. Ce n’est pas un de ces gars qui s’obstinent et ne veut pas l’entendre. Il le prend. Et quand il reçoit le message, il se poursuit du côté de l’exécution en direct. »

Allen prend son rôle de mentor de Jackson au sérieux. En fait, Allen regarde le film de jeu de Jackson presque tous les jours. Certains joueurs prennent ce genre de critique constructive dans le mauvais sens, mais ces deux-là semblent créer un bon lien.

“Nous pouvons nous asseoir là et avoir une conversation”, a déclaré Jackson à propos d’Allen. «Je peux lui dire des choses que je ne ressens pas, des choses que je n’aime pas ou des choses qui me font ressentir un certain type de façon, et il peut me rendre le même message. Et à la fin de la journée, nous allons nous comprendre et savoir que notre communication vise simplement à nous entraider. “

Reste à savoir si Jackson gagnera une autre place à temps plein sur une liste NBA. Une chose est claire, cependant: Allen va faire tout ce qui est en son pouvoir pour l’aider à réaliser cet objectif avec les Grizzlies.