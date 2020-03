Tony Brothers et Scott Foster dominent les mentions d’arbitres de la NBA

Les Houston Rockets et leurs fans ne sont pas les seuls à avoir diffusé des plaintes concernant les officiels de la NBA Scott Foster et Tony Brothers.

Selon une nouvelle étude de casino.org sur les communautés Reddit axées sur le sport, Brothers (n ° 1) et Foster (n ° 2) représentaient 69% du total des mentions d’officiels de la NBA par leur nom.

Foster et Brothers ont tous deux été impliqués dans des appels controversés lors de la finale de la Conférence de l’Ouest 2018 entre Houston et Golden State, les chercheurs de Rockets affirmant qu’un mauvais arbitrage leur avait coûté 93 points au cours de la série de sept matchs.

Les Rockets ont attribué des valeurs de points attendues à chaque appel incorrect, tel que déterminé par les révisions internes des arbitres de la NBA.

“Les arbitres ont probablement changé l’éventuel champion de la NBA”, ont écrit les Rockets dans une note résumant leurs conclusions. Ils ont également expliqué que les arbitres vétérans «présentent le plus de préjugés contre nos joueurs».

La note n’a jamais été officiellement remise à la NBA, selon ESPN, les Rockets ayant plutôt communiqué le message lors de réunions en personne avec le bureau de la ligue.

En février 2019, James Harden a qualifié Foster de «grossier et arrogant» et a suggéré de ne plus arbitrer de matchs des Rockets. “Il persiste”, a déclaré Harden. «Il faut le regarder. C’est sûr, c’est personnel. “

Fait intéressant, les fans des Rockets ne faisaient pas partie des 10 meilleures bases de fans de la NBA pour mentionner les officiels, selon l’étude casino.org. Les trois premiers sont les Toronto Raptors, les Los Angeles Lakers et les San Antonio Spurs.

Ben Taylor était l’officiel de la NBA le plus positivement mentionné, tandis que Jason Phillips le plus négativement mentionné, selon l’étude. Phillips supervise maintenant le NBA Replay Center à Secaucus, New Jersey.

L’étude a révélé un total de 40 456 mentions d’officier de la NBA par des fans de Reddit, contre 31 065 pour la MLB et 20 375 pour la NFL.

