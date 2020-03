Tony Romo est désormais le diffuseur le mieux payé de la télévision, et il en vaut la peine

Tony Romo vient juste de gagner gros. Son nouveau contrat avec CBS lui rapportera 17 millions de dollars par an pour rester avec le réseau, comme le rapporte le New York Post. C’est tout à fait la mise à niveau de l’ancien salaire de Romo. Il gagnait auparavant 4 millions de dollars par an sur un contrat qu’il avait signé en rejoignant le réseau en 2017.

En janvier, il a été rapporté que Romo était poursuivi par ESPN pour rejoindre son équipe de diffusion Monday Night Football, qui comprenait Booger McFarland et Joe Tessitore en 2019. En 2018, Jason Witten était l’analyste du stand après le retour de Jon Gruden pour entraîner les Oakland Raiders. Cela aurait été un coup d’État pour MNF de débarquer Romo, qui aurait pu donner au programme vénérable un coup de pouce bien nécessaire.

Mais Romo s’en tenir à CBS n’est pas si surprenant. Le réseau avait le premier droit de refus, ce qui signifie essentiellement qu’il avait le droit de correspondre à toutes les offres qu’il recevait. Il l’a également signé au nouveau contrat avant de devenir agent libre.

Romo est désormais le diffuseur le mieux payé de l’histoire de la télévision. Alors que l’accord est tout aussi important étant donné que l’ancien quart-arrière des Cowboys de Dallas est sur le stand depuis seulement trois saisons, Romo a trouvé sa place dans la radiodiffusion avec facilité.

La capacité de Romo à prédire les jeux avant qu’ils ne se produisent est l’une de ses compétences les plus fortes et les plus uniques.

«Romostradamus» télégraphie des pièces depuis sa première année en tant qu’annonceur. Cela le distinguait immédiatement des autres anciens QB devenus analystes couleur, comme Dan Fouts, Rich Gannon, Phil Simms et Troy Aikman.

Lors de ses débuts en 2017 dans un match de la semaine 1 entre les Raiders et les Titans, il identifiait déjà les blitz du Tennessee et expliquait comment Oakland réagirait:

L’un des appels les plus impressionnants qu’il a reçus a été la saison suivante, dans le championnat AFC opposant les New England Patriots aux Kansas City Chiefs. Au quatrième trimestre, il a déclaré que les Pats courraient le ballon au lieu d’une furtivité QB en quart de pouce:

“Oh, ils le tuent. Signifie généralement un mouvement et une course large à droite. » – Tony Romo avant le match des Patriots

Motions Brady; Sony Michel passe la balle à droite, marque un touché. pic.twitter.com/PzxyrV2JoO

– NFLonCBS (@NFLonCBS) 21 janvier 2019

“Mes yeux pourraient se tourner vers les secondeurs qui se déplacent, quel nickelback ou quelle sécurité arrive sur la ligne”, a déclaré Romo à propos de ce qu’il regarde sur une pièce donnée dans une interview en 2018 avec Sports Illustrated. «Mes yeux peuvent se déplacer vers la couverture, puis vous regardez la couverture et vous trouvez soudainement rapidement ce qu’ils pourraient manquer d’un certain look pré-instantané. Vos yeux pourraient alors jeter un œil aux extrémités défensives.

“Disons que c’est [Raiders linebacker] Khalil Mack. Vont-ils l’aider ici, ou va-t-il en tête-à-tête [against a defender]? Parce que s’il joue en tête-à-tête, il y a de fortes chances que le quart-arrière exécute quelque chose de rapide, surtout s’il s’agit d’un bon entraîneur en attaque. »

Il a également prédit avec succès que les Patriots exécuteraient un jeu de truc lors d’un match de 2019 contre les Eagles, en disant: «ils ont toujours quelque chose d’unique sur quelque chose comme ça»:

“Maintenant, vous devez avoir un jeu cool. Le problème est que tous les jeux cool prennent du temps” – Tony Romo, quelques secondes avant cette passe de Julian Edelman TD à Phillip Dorsett pic.twitter.com/VlhKgFdDSZ

– Christian D’Andrea (@TrainIsland) 17 novembre 2019

Les 14 années d’expérience de Romo en tant que quart-arrière de la NFL l’aident certainement à annoncer les jeux avant qu’ils ne se produisent. Mais il ne sera probablement plus à l’aise avec cela en étudiant plus les schémas et les tendances des équipes.

L’une des meilleures parties de Romo dans le stand est qu’il ne peut parfois pas contenir son excitation.

Lors de sa première saison avec CBS, son jeu au coup par coup quand ce chaton a interrompu la diffusion d’un jeu Ravens-Dolphins était hilarant:

Il a commencé par taquiner son partenaire sur le stand Jim Nantz, “C’est comme ça que vous couriez au lycée.” Puis il l’a suivi en fournissant un commentaire comme si le chat était un joueur de football: «At-il les deux pieds ici à la fin, Jim? Il est dans!”

En 2019, ses effets sonores en regardant Lamar Jackson embarrasser les défenseurs étaient tout aussi divertissants:

Whoooooop!

Mon préféré est lorsque la caméra CBS a filmé quelqu’un dans la foule d’un Bills-Patriots portant un costume de Grinch, et Romo a dit avec désinvolture que c’était Bill Belichick:

Le timing comique de Romo ici est tout simplement génial.

Une de mes parties préférées à propos de Romo dans le stand est quand il plaisante, il s’amuse sincèrement. Ce n’est rien qui semble forcé ou pré-planifié – c’est authentique, ce qui n’est pas si facile à trouver en radiodiffusion.

Romo s’est solidifié comme l’un des meilleurs commentateurs de couleurs de la NFL, et CBS lui a donné l’argent pour le soutenir.

Romo a une bonne chimie avec Nantz et à seulement 39 ans, la carrière de Romo à la télévision ne fait que commencer. Un contrat d’une valeur estimée à plus de 100 millions de dollars, c’est beaucoup pour un annonceur, mais il est compréhensible que CBS ne voulait pas que Romo aille n’importe où. Il pourrait être un incontournable de la couverture footballistique du réseau pendant longtemps.

Dans sa carrière dans la NFL, Romo a gagné un peu plus de 127 millions de dollars et en moyenne 9,1 millions de dollars par an, selon Over the Cap. En 2013, il a signé un contrat de 108 millions de dollars avec les Cowboys qui devait durer six ans, bien qu’il ait pris sa retraite après la saison 2016.

En comparaison, son nouveau contrat avec CBS pourrait faire tourner les têtes. Cependant, Romo a gagné sa grosse augmentation avec la perspicacité et la personnalité qu’il apporte au stand de diffusion tous les dimanches.