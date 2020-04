Top 10 des joueurs en triple double dans l’histoire de la NBA

Il n’y a aucun paramètre statistique qui résume le mieux la polyvalence et la grandeur d’un joueur, comme sa capacité à signer des triples doubles. À l’heure actuelle de la NBA, où les physiciens enviables abondent, il est de plus en plus courant de voir des joueurs à deux chiffres dans jusqu’à trois domaines, mais cela n’empêche pas qu’il y ait jusqu’à quatre joueurs parmi les meilleurs de l’histoire. Il existe des documents qui semblent impossibles aujourd’hui, d’autant plus qu’ils ont été signés alors que la ligne des trois points n’était pas encore incluse. C’est pourquoi il vaut la peine de revoir en profondeur la liste des joueurs avec le plus de triples doubles dans l’histoire de la NBA.

La première chose qui attire votre attention est la prééminence de Oscar Robertson, considéré par beaucoup comme l’un des grands précurseurs de cette compétition et la force du basket-ball tel que nous le comprenons aujourd’hui. Sur le podium est Magic Johnson, acteur complet par excellence dans l’imaginaire collectif de chacun, dépassé par un Russell Westbrook qui n’est toujours pas valorisé dans la mesure où leur dossier le marque. Peut-être que son absence d’anneaux ou sa capacité à diriger une équipe gagnante, ainsi que l’inertie obsessionnelle pour regrouper le jeu autour de lui, ont fait sous-estimer ses exploits. Lebron James, à la cinquième place et derrière Jason Kidd, James Harden, à la septième place, et Nikola Jokic, font partie du top 10.

Étonnant de voir comment Chamberlain flétri “seulement” a réussi à signer 74 triples doubles, ce qui semble un peu limité pour un joueur de son niveau. Plus frappant encore est le cas de Michael Jordan, qui comptait 30 triples doubles, sans compter un dans le All Star 1997, dont plus de la moitié (16) ont été produits au cours de la saison 1989. Le cas de Rajon Rondo, qui malgré ses hauts et ses bas ces derniers temps, en compte 32 et pourrait entrer dans la bataille pour être parmi les 10 joueurs les plus triples en double dans l’histoire de la NBA:

1. Oscar Robertson: 181

2. Rusell Westbrook: 146

3. Magic Johnson: 138

4. Jason Kidd: 107

5. Lebron James: 94

6. Chamberlain flétri: 78

7. Larry Bird: 59

8. James Harden: 46

9. Fat Lever: 43

10. Nikola Jokic: 40



