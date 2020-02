Top 10 des performances notables du Golden Star Warriors All-Star Game

Tout au long de l’histoire du NBA All-Star Game, les Warriors ont le plus souvent été impliqués, que ce soit à Philadelphie, à San Francisco ou à Golden State.

Paul Arizin était le MVP du deuxième match des étoiles de la NBA. Wilt Chamberlain a établi un record de pointage qui durerait 55 ans. Les Big Four ont dominé à la fin des années 2010 alors que les Warriors ont plus ou moins envoyé une formation All-Star dans leurs matchs quotidiens.

Jetez un œil à certaines des performances emblématiques du jeu All-Star de la franchise avec des photos et une brève description ci-dessous.

Le match des étoiles NBA 2020 aura lieu dimanche à 18 h. au United Center de Chicago.

1952: Paul Arizin est nommé MVP du deuxième match All-Star de la NBA avec 26…

1952: Paul Arizin est nommé MVP du deuxième match All-Star de la NBA en accumulant 26 points, en saisissant six rebonds et en tirant 69,2% du terrain lors de la victoire 108-91. (Photo AP)

plus

1960: Rookie Wilt Chamberlain est nommé MVP All-Star Game pour avoir marqué 23 points et obtenu 25…

1960: Rookie Wilt Chamberlain est nommé MVP du All-Star Game pour avoir marqué 23 points et obtenu 25 rebonds pour mener l’Est à une victoire de 125-115. (Photo AP)

plus

1962: Wilt Chamberlain marque 42 points, un record qui durera jusqu’à ce qu’Anthony Davis marque 52…

1962: Wilt Chamberlain marque 42 points, un record qui durera jusqu’à ce qu’Anthony Davis marque 52 points en 2017. Chamberlain compte également 24 rebonds et réalise 17 des 23 buts inscrits. (Photo AP)

plus

1968: Rick Barry marque 38 points sur un tir de 16 contre 27, le deuxième record de l’histoire derrière Wilt Chamberlain…

1968: Rick Barry a marqué 38 points en 16 tirs sur 27, le deuxième record de l’histoire derrière Wilt Chamberlain en 422. Il a réussi six rebonds et trois passes dans la victoire de 135-120 dans l’Ouest. (Photo AP / Sal Veder)

plus

1992: lors de la quatrième apparition des étoiles de Chris Mullins, il débute et marque 13 points. Il a été rejoint…

1992: lors de la quatrième apparition des étoiles de Chris Mullins, il débute et marque 13 points. Il a été rejoint par Tim Hardaway, qui a marqué 14 points sur le banc. (Photo AP / Michael Conroy)

plus

1997: Les 19 points de Latrell Sprewell sur le banc ont été le plus grand nombre de joueurs sur…

1997: Les 19 points de Latrell Sprewell sur le banc ont été le plus grand nombre de joueurs de l’équipe de la Conférence Ouest. Cependant, le triple-double de Michael Jordan a aidé l’Est à remporter une victoire de 132-120. (Photo AP / Sam Morris)

plus

2016: Steph Curry a récolté 26 points, quatre interceptions, six passes décisives et cinq rebonds tout en réussissant six…

2016: Steph Curry a récolté 26 points, quatre interceptions, six passes décisives et cinq rebonds, tout en réalisant six pointeurs à 3 points en 29 minutes pour la victoire de l’Ouest de 196-173 contre l’Est. Photo: Bob Donnan / USA TODAY Sports)

plus

2017: Les Warriors étaient représentés par quatre joueurs en 2017. Steph Curry a marqué 21, Kevin Durant…

2017: Les Warriors étaient représentés par quatre joueurs en 2017. Steph Curry a marqué 21, Kevin Durant a réalisé un triple double avec 21 points et 10 rebonds et passes décisives chacun, Klay Thompson a marqué 12 et Draymond Green a eu sept rebonds, six passes décisives et trois vole.Photo: Kyle Terada-USA TODAY Sports)

plus

2018: Steph Curry a été le tout premier capitaine de la Conférence de l’Ouest pour le match des étoiles. Pour…

2018: Steph Curry a été le tout premier capitaine de la Conférence de l’Ouest pour le match des étoiles. Pour la deuxième année consécutive, quatre Warriors ont joué, même si Kevin Durant faisait partie de l’équipe LeBron. Photo: Troy Wayrynen-USA TODAY Sports)

plus

2019: Kevin Durant a remporté son deuxième MVP All-Star avec 31 points et sept rebonds en…

2019: Kevin Durant a remporté son deuxième prix MVP All-Star avec 31 points et sept rebonds dans une victoire de 178-164. Thompson a marqué 20 sur le banc alors que les deux ont aidé l’équipe LeBron à vaincre Steph Curry, qui a récolté 17 points, sept aides et neuf rebonds pour l’équipe Giannis. Photo: Bob Donnan / USA TODAY Sports)

plus

.