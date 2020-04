Top 5 des rivaux de tous les temps, classés

Les Lakers de Los Angeles possèdent le deuxième plus grand championnat de l’histoire de la NBA, ce qui en fait une cible énorme pour d’autres franchises qui visent leur propre succès en séries éliminatoires.

Alors qu’ils étaient en train de remporter 16 titres, les Lakers ont fait beaucoup de rivaux en cours de route en raison de conflits fréquents en séries éliminatoires et de multiples apparitions en finale contre les mêmes équipes.

Voici cinq des meilleurs rivaux des Lakers classés.

5. San Antonio Spurs

L’histoire des Lakers avec les San Antonio Spurs a dominé la majeure partie des années 2000, qui ont vu (en particulier au cours de la première moitié de la décennie) les deux équipes se sont imposées en remportant la Conférence de l’Ouest et la finale de la NBA.

Alors que Kobe Bryant et Shaquille O’Neal ont dû traverser l’équipe de l’Ouest et de Gregg Popovich, avec de grands noms comme Tim Duncan, David Robinson, Manu Ginobili et Tony Parker, les Lakers ont fini par remporter trois titres consécutifs en 2000-02. Cependant, il a été ponctué par deux championnats Spurs en 1999 et 2003.

L.A. gagnerait la Conférence de l’Ouest et perdrait les finales en 2004 et verrait les Spurs gagner à nouveau en 2005 et 2007.

Les Lakers ont peut-être mérité le dernier rire avant que les Spurs ne gagnent tout en 2014 lorsque le Purple and Gold a clôturé les années 2000 avec une victoire en finale, mais les affrontements entre les deux équipes ont été à la télévision aux heures de grande écoute pendant une décennie.

4. Pistons de Detroit

L’histoire des Lakers avec les Pistons de Détroit était surtout connue sous le nom d’Isiah Thomas et Detroit qui ont passé le flambeau de l’équipe de la dynastie des Lakers lorsqu’ils se sont rencontrés en finale consécutive pour clore les années 1980.

Après la victoire des Lakers en 1988, les Pistons ont remporté deux titres consécutifs avant que Michael Jordan et les Chicago Bulls aient finalement relevé le défi (seulement pour battre les Lakers en 1991).

Les Pistons battraient plus tard les Lakers à trois temps d’O’Neal et de Bryant en 2004. Équipe déterminée par la défense et les étoiles, Detroit a vaincu la franchise de L.A., qui avait deux ans à peine de remporter trois championnats consécutifs.

3. New York Knicks

Les Lakers et les Knicks ont une longue histoire qui remonte aux années 1950, et leur histoire la plus récente est loin d’être mouvementée. Les deux équipes métropolitaines sur les deux côtes des États-Unis se sont rencontrées cinq fois au total lors de la finale de la NBA – deux fois dans les années 50 et trois fois de plus dans les affrontements majeurs au début des années 1970.

Les Knicks ont anéanti les espoirs de titre des Lakers et d’Elgin Baylor en 1970, lorsqu’une équipe avec plusieurs futurs membres du Temple de la renommée comme Willis Reed et Walt Frazier a gagné de façon spectaculaire au Madison Square Garden dans le jeu 7. Les Lakers ont pris leur revanche deux ans plus tard, alors que Wilt Chamberlain et Jerry West ont remporté leurs premiers titres en tant que membres des Lakers (Chamberlain a remporté avec Philadelphie).

Malheureusement, Baylor a pris sa retraite brusquement au tout début de la saison 1971-1972, ce qui en fait l’un des meilleurs joueurs du jeu et n’a pas réussi à gagner une bague avant que Charles Barkley, Karl Malone et John Stockton n’entrent dans la mêlée.

2. Philadelphia 76ers

Les 76ers de Philadelphie, auparavant les Nationals de Syracuse, ont rencontré les Lakers (deux fois Minneapolis) en finale de la NBA à six reprises, les Lakers détenant une fiche de 5-1 dans la série de championnats.

Plus récemment, les Lakers – guidés par O’Neal et Bryant – ont battu Allen Iverson et les Sixers lors de la finale de 2001, qui a brièvement déraillé lorsque AI a conduit Philly à une victoire bouleversée lors du premier match à L.A.

Ils se sont rencontrés pour la première fois en 1950, la finale inaugurale officielle de la NBA après la BAA, qui a vu les Lakers remporter leur deuxième championnat général et leur premier titre à l’époque de la NBA.

Les Sixers et les Lakers ont donné aux fans des moments indélébiles, en particulier en finale lorsque Julius Erving et Moses Malone se sont affrontés contre Magic Johnson et Kareem Abdul-Jabbar. Lorsque les Purple et Gold ne combattaient pas Larry Bird et les Celtics en finale, le plus souvent dans les années 80, ils devaient passer par Philly.

1. Boston Celtics

Les Lakers et les Celtics ne jouent pas dans la même division ou conférence, mais tout ce que vous devez savoir est «17 contre 16».

Les Celtics ont pu se vanter du nombre de bagues depuis des décennies, bien qu’il ait maintenant perdu un avantage d’un championnat. Les Lakers ont rattrapé leur retard depuis les années 1980, en remportant cinq contre Boston depuis cette décennie de gloire.

Bird and Magic a peut-être ravivé l’amour des États-Unis pour le basket-ball professionnel, car l’intérêt diminuait dans le sport juste avant que les deux rivaux de l’université se soient affrontés trois fois dans les années 80.

Mais avant Bird and Magic, les Celtics et les Lakers avaient une riche histoire de rencontres en finale de la NBA. Cependant, il a fallu attendre la victoire de L.A pour le titre en 1985 pour finalement obtenir une victoire dans la série de championnat contre Boston après un record de 0-8.

Depuis ce neuvième affrontement entre les Lakers et les Celtics, les deux équipes se sont rencontrées en finale trois fois de plus, L.A.a été favorisée 2-1 (faisant ainsi le record de la finale pour les Lakers 3-9).

Une douzaine d’affrontements en finale au cours de l’histoire de la NBA – deux fois plus que les prochains affrontements, les Lakers et les Sixers – cimente la rivalité avec les Celtics non seulement clairement le plus grand de l’histoire de la franchise, mais probablement le plus grand de l’histoire de la le sport.