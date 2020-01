Toronto Raptors – Atlanta Hawks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors il a gagné à la maison Atlanta Hawks par 130-114 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont gagné à domicile contre San Antonio Spurs par 106-110, donc après le match, ils terminent une série de neuf victoires consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également battu à domicile Assistants de Washington par 152-133. Toronto RaptorsAvec ce résultat, il s’impose en play-off avec 32 matchs gagnés sur 46 disputés, Atlanta Hawks, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 12 matchs gagnés sur 47 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier quart, il avait comme dominateur l’équipe locale, il a ensuite gagné par 11 points (26-15) et a terminé avec un 33-23. Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile s’est distancée sur le tableau de bord et a atteint une différence de 17 points (51-34) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 35-33. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 68-56 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile se sont distancés du tableau de bord, ils sont venus gagner par 18 points (88-70) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 29-27 (97-83). Enfin, au cours du dernier trimestre, il s’est de nouveau distancé Toronto Raptors, a augmenté la différence à un maximum de 28 points (111-83), et le quatrième a conclu avec un résultat partiel de 33-31. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat final de 130-114 en faveur des locaux.

En plus des joueurs de Toronto Raptors qui se sont démarqués le plus lors de la confrontation étaient Serge Ibaka et Pascal Siakam, qui a obtenu 24 points et 10 rebonds et 24 points, deux passes et neuf rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués John collins et Apportez jeune, avec 28 points et 12 rebonds et 18 points, 13 passes décisives et deux rebonds respectivement.

Après avoir gagné, dans le prochain duel Toronto Raptors mesurez votre force avec Cavaliers de Cleveland dans le Rocket Mortgage Fieldhouse. De son côté, le prochain adversaire de Atlanta Hawks sera Philadelphia 76ers, avec lequel il jouera dans le State Farm Arena. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.