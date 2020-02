Toronto Raptors – Brooklyn Nets: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors battre local à Brooklyn Nets par 119-118 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les locaux ont battu à domicile contre Indiana Pacers par 106-115, donc après le match, ils accumulent quinze victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile pour Guerriers de l’état d’or par 129-88. Avec ce résultat, Toronto Raptors Il compte 38 victoires en 52 matchs, ce qui lui permet de rester en play-offs. Pour sa part, Brooklyn Nets, après le match, il reste également en play-off avec 23 matchs gagnés sur 50 joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/09/2020

À 03:53

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord jusqu’à la finalisation avec un résultat de 33-36. Puis, au deuxième trimestre, il y a eu un retour des joueurs de l’équipe à domicile, en fait, ils ont obtenu un partiel 10-2 et sont venus gagner par 15 points (60-45) au cours du quatrième, qui s’est terminé avec un résultat partiel de 33-18. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 66-54 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe à domicile a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord et a terminé avec un résultat partiel de 34-34 et un total de 100-88. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont réussi à se rapprocher à nouveau du tableau de bord, bien que cela n’ait pas suffi pour remporter la victoire du match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 19-30, terminant le match avec un résultat final. de 119 à 118 en faveur de Toronto Raptors.

Pendant le match, ils se sont démarqués Fred Vanvleet et Terence davis pour sa participation à la rencontre, après avoir obtenu 29 points, six passes décisives et deux rebonds et 20 points, une passe décisive et huit rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Caris Levert et Spencer Dinwiddie, avec 37 points, quatre passes décisives et trois rebonds et 21 points, 11 passes décisives et six rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Toronto Raptors sera contre Minnesota Timberwolves dans le Aréna Banque Scotialors de la prochaine réunion, Brooklyn Nets fera face Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.