Toronto Raptors – Chicago Bulls: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors il a gagné à la maison Chicago Bulls par 129-102 dans une nouvelle journée de la NBA. Auparavant, les locaux ont remporté la victoire à l’extérieur contre Detroit Pistons par 92-105, donc après ce résultat, ils ajoutent un total de douze victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont perdu à domicile avec Brooklyn Nets par 133-118, donc après ce résultat, ils complètent une série de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Toronto Raptors Il reste en position de barrage avec 35 victoires en 49 matchs. Pour sa part, Chicago Bulls, après le match, il resterait en dehors du play-off avec 19 victoires en 51 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

02/02/2020

À 23:33

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 15-2 au cours du trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 32-29. Par la suite, le deuxième quart a encore eu plusieurs coups sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-34. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 60-63 sur le tableau de bord.

Le troisième trimestre a de nouveau eu les deux concurrents en tant que protagonistes, avec des alternances sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a terminé avec un résultat partiel 35-22 et un résultat global 95-85. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs locaux ont accru leur différence, sont venus gagner par 27 points (126-99) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 34-17. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat de 129-102 pour les locaux.

Au cours de la réunion, ils ont souligné les actions de Terence davis et Pascal Siakam, qui a obtenu 31 points, une passe décisive et quatre rebonds et 17 points, cinq passes décisives et neuf rebonds respectivement. D’un autre côté, dans l’équipe visiteuse, ils se sont démarqués Thaddeus Young et Zach Lavine pour ses actions pendant le match, avec 21 points, une passe décisive et sept rebonds et 18 points, sept passes décisives et sept rebonds respectivement.

Dans le prochain match NBA Toronto Raptors fera face Indiana Pacers dans le Aréna Banque Scotiatandis que la prochaine réunion du Chicago Bulls sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.