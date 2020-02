Toronto Raptors – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors prévalu en tant que local à Indiana Pacers par 127-81 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Soleils de Phoenix par 118-101 et après ce match, ils ajoutent un total de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre New York Knicks par 98-106. Avec ce résultat, Toronto Raptors il parvient à s’imposer en play-offs avec 41 matchs gagnés sur 56 disputés. Pour sa part, Indiana Pacers, après le match, il continue également en séries éliminatoires avec 33 victoires en 56 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le match.

24/02/2020

À 02:23

CET

SPORT.es

Au premier trimestre, l’équipe à domicile était le principal protagoniste, en fait, elle a réalisé un partiel de 17-2 et a augmenté la différence à un maximum de 26 points (32-6) jusqu’à la conclusion avec un 34-12. Puis au deuxième trimestre Toronto Raptors il a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel au cours du quart de 13-2 et a fait la différence maximale (31 points) à la fin du trimestre, ce qui s’est terminé avec un résultat partiel de 29-20. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 63-32 sur le compteur.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau d’affichage et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 22-23 (85-55). Enfin, au dernier trimestre, les joueurs locaux ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel au cours de ce quart de 12-2 et ont eu une différence maximale de 49 points (127-78), et le quatrième s’est terminé avec un résultat 42-26 partiel. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 127-81 en faveur des locaux.

Pendant le match, Toronto Raptors obtenu la victoire grâce à 15 points, une passe et 15 rebonds de Serge Ibaka et les 16 points, 11 passes décisives et sept rebonds de Kyle Lowry. Les 14 points, cinq passes décisives et 11 rebonds de Domantas Sabonis et les 14 points, six passes décisives et quatre rebonds de Aaron Holiday ils n’étaient pas suffisants pour Indiana Pacers Gagnez le match.

Le prochain choc de Toronto Raptors sera contre Milwaukee Bucks dans le Aréna Banque Scotialors du prochain match, Indiana Pacers fera face Charlotte Hornets dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.