Toronto Raptors – Indiana Pacers: Résultats, résumé et statistiques en direct du match NBA

Toronto Raptors prévalu en tant que local à Indiana Pacers par 119-118 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent de battre à la maison pour Chicago Bulls par 129-102, donc après ce résultat, ils terminent une série de treize victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Dallas Mavericks 103-112, donc après le match, ils ajoutent un total de quatre défaites consécutives. Avec ce résultat, Toronto Raptors Il reste en position de barrage avec 36 victoires en 50 matchs. Pour sa part, Indiana Pacers, après le match, il reste également en position de barrage avec 31 matchs gagnés sur 50 joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

02/06/2020

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 30-20. Par la suite, au cours du deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, l’équipe a réalisé un score partiel de 12-0 et atteint la différence maximale (15 points) à la fin du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 18-43. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 48 à 63 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe à domicile ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 17-2 et ont terminé avec un résultat partiel de 34-23 (82-86). Enfin, au cours du dernier trimestre, les locaux ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match soit retracé, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2 et ont marqué la différence maximale (un point) à la fin du quatrième, et le quatrième a conclu avec un résultat partiel de 37-32. Après tout cela, le match s’est terminé avec un résultat de 119-118 en faveur de Toronto Raptors.

Une grande partie de la victoire de Toronto Raptors a été cimenté de 32 points, 10 passes décisives et huit rebonds de Kyle Lowry et les 30 points, trois passes décisives et sept rebonds de Serge Ibaka. Les 15 points, 10 passes décisives et 11 rebonds de Domantas Sabonis et les 24 points, six passes décisives et six rebonds de Malcolm Brogdon ils n’étaient pas suffisants pour Indiana Pacers Gagnez le match.

Après avoir remporté la victoire, Indiana Pacers il mesurera à nouveau ses forces avec Toronto Raptors dans le Bankers Life Fieldhouse. De son côté, le prochain adversaire de Toronto Raptors sera Indiana Pacers, avec lequel vous verrez les visages dans le Bankers Life Fieldhouse. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.