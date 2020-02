Toronto Raptors – Milwaukee Bucks: Résultat, résumé et statistiques en direct du match NBA

Milwaukee Bucks il a réussi à gagner contre Toronto Raptors en tant que visiteur pour 97-108 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent remporter la victoire à domicile contre Indiana Pacers par 127-81, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Assistants de Washington par 134-137, donc après le match, ils terminent une séquence de cinq victoires consécutives. Avec ce résultat, Milwaukee Bucks Il reste en position de barrage avec 49 victoires en 57 matchs. Pour sa part, Toronto Raptors, après le match, il continue également dans les positions de barrage avec 42 victoires en 57 matchs joués. Suivez le classement NBA après le match.

26/02/2020

Agir à 04:23

CET

SPORT.es

Le premier trimestre a été caractérisé par différents changements de leader dans le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont obtenu un partiel de 10-2 pendant le trimestre jusqu’à la fin avec un résultat de 27-25. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe locale a maintenu sa différence et a terminé avec un résultat partiel de 25-25. Après cela, les rivaux se sont arrêtés avec un 52-50 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs des Raptors de Toronto ont réussi à surmonter le résultat.En fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 10-1 et ont marqué la différence maximale (13 points) à la fin du quatrième jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 19-34 et un total de 71-84. Enfin, au dernier trimestre, il a réduit les distances Toronto Raptors, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et la quatrième s’est terminée avec un résultat partiel de 26-24. Enfin, le match s’est terminé avec un résultat final de 97-108 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

Avec tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Milwaukee Bucks étaient Giannis Antetokounmpo et Khris Middleton, qui a obtenu 19 points, 8 passes décisives et 19 rebonds et 22 points, 3 passes décisives et 8 rebonds respectivement. De leur côté, dans l’équipe locale, ils ont mis en évidence Pascal Siakam et Fred Vanvleet, avec 22 points, trois passes décisives et six rebonds et 14 points, une passe décisive et deux rebonds respectivement.

Le prochain choc de Toronto Raptors sera contre Charlotte Hornets dans le Aréna Banque Scotiatandis que le prochain adversaire de Milwaukee Bucks sera Oklahoma City Thunder, avec laquelle il sera mesuré Forum Fiserv. Consultez le calendrier complet de la NBA.