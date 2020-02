Toronto Raptors – Minnesota Timberwolves: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Toronto Raptors prévalu en tant que local à Minnesota Timberwolves par 137-126 dans une nouvelle journée de la NBA. Les locaux viennent gagner à domicile pour Brooklyn Nets par 119-118, donc après le match, ils ajoutent un total de seize victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Los Angeles Clippers par 142-115. Avec ce résultat, Toronto Raptors parvient à s’imposer dans les positions de play-off avec 40 victoires en 54 matchs joués. Pour sa part, Minnesota Timberwolves, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 16 victoires en 52 matchs. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au premier trimestre, il avait comme dominateur un Toronto RaptorsEn fait, il a réalisé un partiel 11-2 lors du quatrième et est venu gagner par neuf points (11-2) jusqu’à la fin avec un résultat de 40-36. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le résultat, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart de 15-2 et a eu une différence maximale de huit points (61-69) au cours du quatrième, qui s’est terminée avec un résultat partiel de 34-39. Après cela, les joueurs se sont arrêtés avec un 74-75 sur le comptoir.

Au troisième trimestre, il y a eu plusieurs changements de leader dans le tableau de bord, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat partiel 32-19 (106-94). Enfin, au cours du dernier trimestre, il a coupé les distances Minnesota TimberwolvesEn fait, l’équipe a remporté un partiel au cours de ce quart de 10-2, même si cela n’a pas suffi pour pouvoir gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 31-32, terminant ainsi le match avec un résultat final de 137-126 en faveur de Toronto Raptors.

Pendant le match, Toronto Raptors a remporté la victoire grâce à 27 points, 11 passes et sept rebonds de Kyle Lowry et les 34 points, cinq passes décisives et six rebonds de Pascal Siakam. Les 23 points, sept passes décisives et 10 rebonds de Karl-Anthony Towns et les 22 points et cinq passes décisives de D’Angelo Russell ils n’étaient pas suffisants pour Minnesota Timberwolves Je pourrais gagner le match.

Dans le prochain match NBA, Toronto Raptors jouera contre Brooklyn Nets dans le Barclays Centertandis que la prochaine réunion du Minnesota Timberwolves sera contre Charlotte Hornets dans le Centre cible. Consultez le calendrier complet de la NBA.

