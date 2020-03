Toronto Raptors négatif pour le coronavirus

Les tests de coronavirus pour les membres des Raptors de Toronto ont été négatifs, avec le résultat de une personne toujours en attente, a annoncé vendredi soir cette équipe de basket-ball.

14/03/2020 à 08:27

CET

EFE

Les Raptors ont été la dernière équipe à affronter l’Utah Jazz, dont les joueurs français Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont été testés positifs pour le virus.

Les Raptors ont rapporté que le groupe entier qui s’est rendu au match lundi soir à Salt Lake City a été projeté Mercredi pour détecter s’ils étaient infectés par le coronavirus.

Dans la même déclaration, ils indiquent que ceux qui ont été invités à rester isolés pendant 14 jours continueront de le faire, comme recommandé par Santé publique de Toronto les joueurs suivants découvrent qu’ils sont entrés en contact avec une personne connue pour avoir le virus COVID-19.

Le test positif de Gobert a conduit la NBA à suspendre sa saison régulière mercredi soir.

Immédiatement après que cette nouvelle a été rendue publique, les joueurs et entraîneurs des Raptors ont passé cette nuit à lutter pour se faire tester.

“Nous allons tous pratiquer la distance sociale et une bonne hygiène des mains et, surtout, surveiller attentivement notre santé”, déclarent les Raptors dans le communiqué.

Ils ajoutent que “nous restons en contact étroit avec les autorités de santé publique et les experts en maladies infectieuses, et nous sommes très reconnaissants pour leurs conseils. Comme toujours, nous apprécions le soutien de nos fans, familles et amis.”

La NBA a annoncé jeudi que les activités de la ligue seraient interrompues pour une période de 30 jours, à la fin de laquelle la possibilité de reprendre les activités serait examinée.

Le commissaire de la NBA, Adam SilverIl a déclaré dans une interview à TNT jeudi soir qu’il n’exclut pas possibilité d’annuler toute la saison, en fonction de l’évolution des choses dans les semaines et les mois à venir. Il a expliqué que “ce que nous déterminons aujourd’hui, c’est que cette parenthèse aura une probabilité d’au moins 30 jours”.

Il a ajouté: “Nous n’en savons pas assez pour être plus précis. Mais nous voulions donner des instructions à nos joueurs, équipes et fans pour que cela prenne au moins un mois.”

Il a dit “la question est de savoir s’il existe un protocole avec ou sans amateurs dans lequel nous pouvons reprendre nos activités. Je pense que le but (est) que … ce qui est logique n’est de compromettre la sécurité de personne”.

.