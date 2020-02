Toronto Raptors – Phoenix Suns: Résultats, résumé et statistiques en direct du match de la NBA

Toronto Raptors il a réussi à gagner à domicile contre Soleils de Phoenix par 118-101 dans une nouvelle journée de la NBA. Les sections locales viennent de perdre à l’extérieur avec Brooklyn Nets par 101-91. De leur côté, les visiteurs ont gagné à domicile contre Guerriers de l’état d’or par 112-106. Avec ce résultat, Toronto Raptors parvient à s’imposer en play-offs avec 41 victoires en 56 matchs joués, tandis que Soleils de Phoenix, après le match, il resterait en dehors des positions de barrage avec 22 matchs gagnés sur 56 joués. Suivez le classement NBA après le match.

22/02/2020

Au premier trimestre, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 13-2 au cours du quatrième, même si finalement l’équipe locale a fini par prendre ses distances et a conclu avec un résultat de 31-23. Puis, au deuxième trimestre, l’équipe à domicile s’est distancée sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a obtenu un autre partiel de 13-2 et a atteint une différence de 26 points (67-41) au cours du quatrième, ce qui s’est terminé par un résultat partiel de 36-20. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 67-43 points avant la pause.

Au troisième trimestre, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 10-0 jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 26-35 (93-78). Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe à domicile se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, ont marqué l’écart maximum (17 points) à la fin du quatrième et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 25-23. Enfin, le match s’est conclu avec un résultat final de 118-101 pour Toronto Raptors.

Pendant le match, Toronto Raptors a obtenu la victoire grâce à 37 points, trois passes et 12 rebonds de Pascal Siakam et les 13 points, 10 passes décisives et cinq rebonds de Kyle Lowry. Les 21 points, huit passes décisives et cinq rebonds de Devin booker et les 17 points et 10 rebonds de Deandre ayton ils n’étaient pas suffisants pour Soleils de Phoenix Gagnez le match.

Dans le prochain match NBA Toronto Raptors fera face Indiana Pacers dans le Aréna Banque Scotia. Pour sa part, Soleils de Phoenix cherchera la victoire contre Chicago Bulls dans le United Center. Suivez l’intégralité du calendrier NBA.