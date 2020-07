Toronto s’entraîne en chemise «Black Lives Matter»

Les Raptors de Toronto sont retournés au terrain d’entraînement et ils ont envoyé un message fort pendant qu’ils y étaient.

Vendredi, les comptes des médias sociaux des Raptors ont publié des images de la dernière séance d’entraînement de l’équipe, qui montrait l’entraîneur-chef Nike Nurse et une foule de joueurs comme Marc Gasol, Serge Ibaka et Chris Boucher portant des chemises noires avec la devise de protestation « Black Lives Matter » écrit en rouge. (Vous pouvez en obtenir un ici.)

L’équipe a également publié une image de l’attaquant des étoiles Pascal Siakam sous le maillot «BLM» avec la légende «Le combat ne s’arrête pas. #BlackLivesMatter. «

Le combat ne s’arrête pas. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/dyxUsxDQdI – Toronto Raptors (@Raptors) 3 juillet 2020

Plus tôt ce mois-ci, les Raptors ont publié une vidéo qui présentait le président de l’équipe Masaj Ujiri et plusieurs joueurs exprimant leurs réflexions sur le mouvement et dénonçant le racisme.

Mener par l’exemple.

Conduisez avec amour.

Dirigez avec compréhension. Paroles de Michael Tyler pic.twitter.com/JSt6lSBVJe – Toronto Raptors (@Raptors) 6 juin 2020

Les champions de 2019 auront l’occasion de défendre leur couronne lorsque la saison reprendra à Orlando le 30 juillet. Pour ce que ça vaut, Ibaka est confiant quant à l’apparence de son équipe.

« Mec, écoute, nous croyons en nous », a déclaré Ibaka lors de sa rencontre avec les médias vendredi, par Josh Lewenberg de TSN Sports. «Nous avons l’expérience, nous avons déjà la mentalité de champion, nous avons confiance. Il est temps d’aller travailler. Nous sommes prêts. »

Vendredi, la NBA et le syndicat des joueurs ont convenu d’une multitude de messages de justice sociale que les joueurs d’Orlando pourront mettre au dos de leur uniforme. La ligue et l’association des joueurs ont également annoncé un accord pour faire de la lutte continue contre le racisme un point central de l’initiative de redémarrage.