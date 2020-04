Tournoi à Las Vegas, seul moyen d’avoir des éliminatoires NBA

Alors que les États-Unis connaissent un chômage record et que la majeure partie de la vie quotidienne s’arrête ou à tout le moins transférée dans le domaine virtuel, la National Basketball Association espère pouvoir faire quelque chose pour couronner un champion de la NBA 2020. Cependant, la ligue est assez claire dans tous les domaines que rien ne ressemblant à une post-saison NBA ne pourra se produire, même si les conditions s’améliorent considérablement pendant le coronavirus.

Selon Chris Mannix de Sports Illustrated, le meilleur scénario est un événement de type tournoi à un seul emplacement qui couronne un champion à Las Vegas.

La propagation de COVID-19 devrait diminuer considérablement dans les prochains mois, sinon la NBA sera accusée de privilégier les bénéfices à la sécurité. Un dirigeant d’une équipe de haut niveau d’une équipe éliminatoire a déclaré: «Nous voulons tous jouer. Mais nous savons tous que nous ne pouvons pas jouer tant que les choses ne sont pas radicalement différentes. “

Donc, même si les hôpitaux reçoivent les quantités appropriées de masques, de respirateurs et de tests, et que la population dans son ensemble prend au sérieux la distanciation sociale pour ralentir la propagation du coronavirus, les éliminatoires telles que nous nous attendions à ce qu’elles ne se produisent pas. Et il y a encore de bonnes chances que rien ne se passe du tout et que la saison soit annulée comme l’ont été les sports universitaires. Cela a été rendu encore plus clair par des mesures prises par des villes comme Toronto, domicile des champions en titre de la NBA, qui ont interdit les rassemblements publics de personnes jusqu’au 1er juillet.

Pourtant, même un événement dans un emplacement central, comme Wimbledon, avec beaucoup moins de participants qu’un tournoi potentiel de la NBA, serait assez compliqué. La NBA a tendance à faire venir son personnel sur des sites de playoffs de tout le pays, ce qui signifie que non seulement les joueurs devront être testés et mis en quarantaine, tout comme le personnel qui s’occupe de l’horloge, recueille des citations ou tient But. Ce type de dépenses peut s’avérer trop élevé, mais la NBA est une entreprise de plusieurs milliards de dollars et il est peu probable qu’elle épargnera des dépenses pour s’assurer qu’elle en vaut toujours la peine.

LeBron James a déjà déclaré qu’il n’avait aucun intérêt à jouer dans un tel scénario, à la fois sans fans et devant vivre en quarantaine dans un hôtel loin de sa famille. Mais si c’est la seule façon de terminer la saison, ce sera la seule occasion de LeBron, ainsi que celle de toutes les autres équipes dans les séries éliminatoires, de remporter le championnat 2020. Et peut-être plus important encore pour le reste de la ligue, une autre occasion d’encaisser une partie de leurs chèques de paie pour le reste de la saison.

