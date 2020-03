Tournoi ACC 2020: support, calendrier, aperçu et scores

Le tournoi ACC fait son retour triomphal à Greensboro pour la première fois depuis 2015 après que l’événement s’est rendu à D.C., Brooklyn et Charlotte.

Les Seminoles de l’État de Floride classés n ° 4 entrent dans le tournoi en tant que vainqueur de la saison régulière et tête de série n ° 1. Leonard Hamilton – l’entraîneur de l’année de l’ACC – et son équipe n’ont subi que cinq défaites cette saison. Trent Forrest, Devin Vassell et MJ Walker sont à la tête d’une équipe équilibrée pour les Séminoles, ce qui rendra chaque aspect du jeu difficile pour les adversaires.

Les Virginia Cavaliers, têtes de série no 2, ont terminé deuxièmes à égalité avec Louisville et Duke, et entrent en séries éliminatoires comme l’une des équipes les plus chaudes du pays, sans parler de la conférence. Virginia a remporté ses huit derniers matchs et a remporté 11 des 12 derniers matchs avec des victoires contre Florida State, Duke et Louisville au cours de cette période. Les Hoos ont la meilleure défense du pays (par KenPom) et l’une des pires infractions, mais ils trouvent toujours des moyens de décrocher des victoires. Ils peuvent se passer du trio de De’Andre Hunter, Ty Jerome et Kyle Guy, mais le gardien de deuxième année Kihei Clark est arrivé tard et Mamadi Diakite refuse de se voir refuser.

Duke, tête de série n ° 4, est le favori à gagner, mais a terminé la saison 2-2 avant le tournoi. L’entraîneur Mike Krzyzewski a bricolé ses alignements, réduisant ainsi le temps de jeu de Matthew Hurt, Alex O’Connell et Joey Baker. Les Blue Devis dépendent fortement du Joueur ACC / Joueur défensif de l’année Tre Jones et de la Recrue de l’année Vernon Carey, Jr., et peuvent avoir du mal si une troisième option de score n’apparaît pas.

Les Cardinals de Louisville, têtes de série no 3, ont été incohérents cette saison, ressemblant à un prétendant au titre et extrêmement battables à différents moments. Malik Williams a fait un bref retour de blessure lors de la finale de la saison régulière des Cards (une défaite contre Virginia), mais sa performance va être énorme pour Chris Mack et Louisville en séries éliminatoires. Louisville devra faire face à Syracuse ou à Caroline du Nord / Virginia Tech, dont aucune ne serait un gâteau. Jordan Nwora est le type de joueur qui peut prendre le contrôle d’un match, et le casting de soutien de Louisville (Steven Enoch, Dwayne Sutton et Ryan McMahon pour n’en nommer que quelques-uns) est capable de battre n’importe qui.

Toute la saison, l’ACC a été un peu gratuit pour tous. Le plus haut niveau – Florida State, Duke, Louisville et Virginia – s’est éloigné du reste de la ligue, mais cette saison plus que toute autre dans la mémoire récente a été vivement contestée. Gardez un œil sur le groupe central de NC State, Notre Dame et Syracuse en tant que trio qui pourrait faire du bruit. C’est dommage que Georgia Tech ne soit pas éligible pour les matchs d’après-saison, car les Yellow Jackets étaient en fait … bons? Oh, et la Caroline du Nord? Oui, ils ont peut-être terminé en dernier, mais ce serait la chose la plus basket-ball 2019-20 pour eux de préparer une course.

Les enjeux

À l’heure actuelle, l’ACC ne cherche qu’à faire participer quatre équipes au tournoi: Florida State, Duke, Louisville et Virginia. Les Cavaliers ont réussi à sortir de la bulle avec une séquence de huit victoires consécutives pour mettre fin à la saison régulière, et vous devriez voir les champions en titre à ou vers la ligne des sept têtes de série.

NC State a encore du travail à faire, et le Wolf Pack devrait également espérer qu’aucun voleur d’enchères n’apparaisse sur la scène. La NCSU affrontera le vainqueur du n ° 12 Wake Forest et du n ° 13 Pittsburgh, donc s’ils veulent garder leurs espoirs de tournoi NCAA en vie, ils doivent au moins en gagner un, et devraient probablement remporter une autre victoire sur Duke en quart de finale pour bonne mesure.

La Caroline du Nord a sans aucun doute joué beaucoup mieux, mais ils sont morts en dernier dans la conférence cette saison et devront gagner cinq matchs en cinq jours pour remporter le qualificatif automatique de la conférence pour la Big Dance.

Le format

Les 10 meilleures équipes reçoivent des exemptions au premier tour et les quatre meilleures équipes reçoivent des doubles au quart de finale. Les équipes sont classées par dossier au sein de la conférence, avec un système de bris d’égalité pour classer les équipes avec des records de conférence identiques. Georgia Tech n’est pas éligible pour le jeu d’après-saison en raison de violations de la NCAA et ne participera pas.

Le support et le calendrier

Voici le calendrier complet du tournoi et le programme au jour le jour. Les horaires de jeu sont susceptibles de changer. Nous allons le mettre à jour avec les résultats en cours de route.

Ronde 1: mardi 10 mars (toutes les heures ET)

Match 1: n ° 12 Wake Forest 72, N ° 13 Pittsburgh 81

Match 2: n ° 11 Virginia Tech 56, N ° 14 Caroline du Nord 78

Manche 2: mercredi 11 mars

Match 3: n ° 8 Clemson contre n ° 9 Miami, midi

Match 4: N ° 5 NC State contre N ° 13 Pittsburgh 14 h

Match 5: Notre-Dame n ° 7 contre le Boston College n ° 10, 19 h

Match 6: Syracuse n ° 6 contre Caroline du Nord n ​​° 14, 21 h

Quarts de finale: jeudi 12 mars

Match 7: Floride n ° 1 vs vainqueur du match 3, 12h30

Match 8: Duke n ° 4 vs vainqueur du match 4, 14 h

Match 9: Virginie n ° 2 vs vainqueur du match 5, 19 h

Match 10: Louisville n ° 3 vs vainqueur du match 6, 21 h

Demi-finales: vendredi 13 mars

Match 11: Gagnant du match 7 vs Gagnant du match 8, 19 h

Match 12: Gagnant du match 9 vs Gagnant du match 10, 21 h

Championnat: samedi 14 mars

Match 13: Gagnant du match 11 vs Gagnant du match 12, 20 h 30