Tournoi Dark Horse du tournoi NBA King of the Hill: Jrue Holiday est-il le Cendrillon 1 contre 1?

Vous vous attendez à ce que toutes les meilleures têtes de série de ce tournoi King of the Hill dominent? Pas si vite. Il y a une bonne valeur sournoise parmi les graines à deux chiffres sur ce support.

Nos panélistes – Matt Moore, Rob Perez, Justin Phan et Bryan Mears – donnent leurs choix de chevaux noirs ci-dessous.

Participez à notre concours King of the Hill Round 1 pour votre chance de gagner 5 000 $ en espèces.

Rob Perez: Jaren Jackson Jr.

Chances de gagner le tournoi: +21500

Chances de gagner la région de Harden: +12500

Ronde 1 le samedi 4 avril: JJJ est +3,5 contre Jimmy Butler, ML les cotes sont +290

Je vais classer une “Cendrillon” comme graines à deux chiffres seulement. Et la réponse est Jaren Jackson Jr.

Il est la réponse non seulement parce qu’il possède bon nombre des mêmes traits physiques et compétences de Giannis Antetokounmpo, mais les rencontres dans sa région sont très favorables.

Je pense que JJJ va noyer toute personne plus petite que lui dans son envergure ridicule et sa capacité défensive, et s’il parvient à traverser Jimmy Butler, il a un avantage de taille fou sur Steph Curry. Tout ce qu’il aura à faire, c’est de le reculer, et il n’y a pas d’arbitres pour sauver James Harden dans le Sweet 16. Dites bonjour au roi de la colline George Mason.

Chances de gagner le tournoi: +22500

Chances de gagner la région LeBron: +5000

Ronde 1 le dimanche 29 mars: Holiday is a pick’em vs. TJ Warren, ML cotes -170

Jrue Holiday est mon choix. Il est le meilleur joueur ISO de la ligue avec au moins 50 possessions ISO cette saison.

Il peut tirer de la portée, du milieu de gamme, du flotteur et de la jante, et c’est un défenseur tenace. Il peut se faufiler devant T.J. Warren (un excellent affrontement au premier tour), et il peut renverser Kyrie Irving avec sa défense dans une morsure d’ongle.

Il y a beaucoup de potentiel de chaos dans le support pour son match Sweet 16, ce qui lui donne, je pense, une chance d’éviter un décalage total contre Pascal Siakam. Je pense qu’il tombe à LeBron pour les raisons mentionnées ci-dessus, mais Jrue est certainement le joueur que je pense le plus négligé ici.

Chances de gagner le tournoi: +16500

Chances de gagner la région de Harden: +6000

Ronde 1 le samedi 4 avril: Jokic est de +2,5 contre Devin Booker, ML les cotes sont +180

Je voulais choisir Domantas Sabonis pour cela, mais j’écris déjà Kyrie Irving comme ma plus grande candidate, donc j’écrirai à propos de Jokic à la place.

Jokic a définitivement un match à gagner contre Devin Booker au Round 1; il devrait pouvoir l’étouffer avec sa taille. Booker est rusé mais n’a pas l’athlétisme ou la rapidité d’élite vus des autres gardes qui peuvent causer des problèmes Jokic.

Et après cela, il n’y a pas beaucoup de ces gardes dans sa parenthèse. Il aura probablement un affrontement contre Paul George au tour 2, et même s’il sera définitivement un outsider, ce n’est pas un affrontement terrible. À partir de là, il devra probablement combattre Joel Embiid à moins qu’il y ait un bouleversement. Encore une fois, pas un affrontement horrible.

James Harden est son 1 tête de série, et c’est évidemment un affrontement brutal, mais il est également possible dans ce tournoi à élimination directe que Harden ne puisse pas le faire. Jokic a quelques inconvénients dans ce contexte, mais parmi les graines à deux chiffres, il est 1) le plus talentueux et 2) a le chemin le plus facile.

Chances de gagner le tournoi: +15000

Chances de gagner la région de Harden: +2400

Ronde 1 le samedi 4 avril: Curry est -4.5 contre Lou Williams, ML les cotes sont -450

J’allais à l’origine écrire sur la façon dont des gars comme Jrue Holiday, Devin Booker et DeMar DeRozan étaient sous-évalués dans ce tournoi, mais je revenais toujours à la même conclusion: est-ce que tout cela est vraiment important?

En dehors de Kawhi Leonard, Giannis Antetokounmpo, James Harden, LeBron James et Anthony Davis, qui a une chance réelle de gagner cette chose? Il est difficile de trouver une réponse légitime, car ces cinq-là sont tellement meilleurs que ce qu’ils font sur le terrain que vous dessinez extrêmement mince si vous essayez de les battre à leur propre jeu.

Et c’est là que réside le problème. Pour battre ces cinq, vous devez adopter une approche totalement différente dans le but d’augmenter autant que possible la variance. C’est pourquoi j’ai vraiment aimé ce que Daryl Morey a fait à la date limite quand il a déplacé Clint Capela pour Robert Covington et a fait tapis sur la micro-balle. Ils ne battaient pas les Clippers ou les Lakers avec un grand homme plus traditionnel comme Capela, alors ils ont décidé de déplacer leur approche vers un extrême logique.

Ils ont abaissé leur plancher au cours du processus, mais ont également augmenté leur plafond, ce qui devrait être l’objectif principal si vous entrez dans un match comme un outsider considérable.

Le roi de la colline prend cela à un tout autre niveau, car les pointeurs 3 points sont encore plus précieux que d’habitude. Alors qu’ils valent 1,5 fois plus qu’un pointeur deux dans un match NBA, ils valent deux fois plus en pick-up (#math).

La critique principale de mes collègues comme Wob à propos d’un joueur comme Stephen Curry est qu’il ne pourra pas s’arrêter. C’est peut-être vrai, mais cela manque totalement le plus gros point: les 3 sont la plus grande inefficacité de ce tournoi.

Non seulement les mathématiques penchent en faveur de Steph, mais les règles aussi. Oui, il peut se faire cuire à une extrémité, mais il récupère le ballon directement sur la possession suivante – ce n’est pas un format «faites-le prendre».

Il y a des inquiétudes quant à la qualité des regards que Steph sera en mesure de générer contre des défenseurs d’élite comme Ben Simmons, Giannis et Kawhi, mais ne perdons pas de vue à quel point il est impossible de garder le double MVP.

Vous allez devoir le garder hors de 30 pieds pour un. Il a réalisé le plus de trois de 30 à 34 pieds depuis la saison 2014-15 et a tiré 43,5% de cette plage au cours de cette période. Cela se reflète sur 2K avec sa cote de trois points 99 presque parfaite; Klay Thompson est deuxième avec une note de 95.

Mais cela ne s’arrête pas là. Alors que la poignée de Kyrie Irving est sur une toute autre planète, Steph doit être au sommet ou près du sommet du niveau suivant. Il s’est avéré être un marqueur dangereux à trois niveaux, se classant au 92e centile ou mieux à son poste au cours de quatre des cinq dernières saisons complètes en ce qui concerne l’efficacité de la jante. Il a également baissé le jeu de milieu de gamme, tirant 48,4% dans cette zone (~ 90e centile) au cours des trois dernières saisons.

Lorsque vous recherchez des chevaux noirs légitimes en dehors des cinq grands que j’ai mentionnés ci-dessus, nous devons changer les critères de la façon dont nous évaluons les joueurs. Il ne devrait pas s’agir de savoir qui aura la marge moyenne de défaite la plus faible contre Kawhi ou Giannis, mais plus sur la gamme de résultats d’un joueur et qui, s’il devient chaud, pourrait retirer un bouleversement. Parce qu’à la fin, que vous perdiez 11-7 ou 11-3, peu importe.

Donnez-moi le meilleur tireur de tous les temps dans un tournoi qui récompense sa plus grande force encore plus que d’habitude.